Slavia rozhodla první čtvrtfinále se Spartou v závěru prodloužení

Derby šlo za stavu 2:2 do prodloužení a v něm se jako první prosadila Sparta. Jenže slávisté šli do rizika. Při hře bez brankáře vyrovnali a v poslední minutě následně rozhodli. Oba góly vstřelil Leovski. „Slavia ve druhém prodloužení šla do power play, třicet vteřin do konce jsme dostali gól, na který jsme se sice připravovali, ale kluci asi únavou ztratili koncentraci. Vlastními chybami jsme přišli o první bod v sérii, nicméně to není konec, čeká nás podobně jako loni dlouhá série,“ upozornil sparťanský kouč Beni Simitči.

Na Slavii panovala pochopitelně spokojenost. „Hrát power play i za stavu 3:3 nebylo těžké rozhodnutí, z normální hry jsme se tam v prodloužení nedostávali. Tím, že jsme dali gól a byli jsme v laufu, tak jsem věřil, že ještě jednu branku vstřelíme. Hodně jsme se power play v přípravě věnovali a věřil jsem, že z toho budeme úspěšní,“ těšilo kouče Slavie Davida Friče.

Futsalisté Chrudimi i Plzně vysoko vyhráli. Východočeši nešetřili doma Mělník, kterému nastříleli jedenáct branek. Hattrickem se blýskl Tomáš Koudelka. Ještě lepší individuální výkon převedl plzeňský Michal Holý. Jeho tým vyhrál 8:1 nad Libercem a český reprezentant zaznamenal dva góly a pět asistencí!

Zajímavý zápas se hrál v Teplicích, kde domácího favorita trápil Helas Brno. Hosté ale nakonec prohráli na severu Čech 2:3. „Trochu nám trvalo, než jsme se dostali do hry. Rozjeli jsme se až po vstřelení gólu, i když Brno poté dokázalo srovnat na 1:1,“ líčil asistent trenéra Svarogu Tomáš Künzl a navázal: „Následoval pravděpodobně klíčový moment, kdy hosté neproměnili penaltu a my následně využili desetimetrový kop.“

Výsledky play off 1. Futsal ligy

Svarog FC Teplice - Helas Brno 3:2 (2:1)

Branky: 10. Adriano, 18. Varela, 21. Adriano - 12. Presl, 40. vlastní William. Stav série: 1:0.

SK Interobal Plzeň - FTZS Liberec 8:1 (5:0)

Branky: 11. Seidler (Štrajt), 15. Seidler (Holý), 15. Rešetár (Holý), 16. Seidler (Holý), 19. Holý (Künstner), 22. Seidler (Holý), 28. Rešetár (Holý), 31. Holý – 29. Díl (Patrman). Stav série: 1:0.

FK Chrudim - SK Olympik Mělník 11:1 (8:1)

Branky: 1. Slováček (Koudelka), 2. Koudelka (P. Drozd), 3. P. Drozd, 3. Doša (Radovanović), 9. Koudelka (P. Drozd), 15. Koudelka (Slováček), 18. Doša, 19. Radovanovič (Torres), 27. Éverton (pen.), 30. Max (D. Drozd), 38. Kubát (10 m kop) – 4. Šiler (Šuba). Stav série: 1:0.

SK Slavia Praha - AC Sparta Praha 17 4:3 po prodl. (0:1)

Branky: 26. Křemen (Záruba), 30. Sita (Vaktor), 47. Leovski (Ševčík), 50. Leovski (Křemen) – 1. Wesley (Křivánek), 28. Nikao (Hora), 44. Wesley (Bortoletto). Stav série: 1:0.

Program čtvrtfinále 1. Futsal ligy

Pondělí: Helas Brno - Svarog FC Teplice (19:30).

Středa: FTZS Liberec - SK Interobal Plzeň (19:30), Svarog FC Teplice - Helas Brno (20:00), AC Sparta Praha 17 - SK Slavia Praha (20:30).

Čtvrtek: SK Olympik Mělník - FK Chrudim (19:00).

Pátek: SK Interobal Plzeň - FTZS Liberec (20:00), SK Slavia Praha - AC Sparta Praha 17 (20:00).

Sobota: FK Chrudim - SK Olympik Mělník (20:30).

Neděle: FTZS Liberec - SK Interobal Plzeň (19:30, případný 4. záp.).