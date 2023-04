Chrudim po roce znovu proti Slavii, Plzeň čeká na soupeře

Podle očekávání také Chrudim ukončila sezonu Liberci ve třech zápasech. Na posledního semifinalistu se ještě čeká, Sparta vede nad Helasem 2:1 na zápasy a pocestuje ve středu do Brna s mečbolem.

„Byla to zajímavá série a chtěl bych pochválit fanoušky obou týmů, že na všech zápasech udělali skvělou kulisu!“ pochvaloval si po třetím vítězném zápase nad Perštejnem plzeňský Michal Seidler. Trenér Kopecký poslal v závěru sérii do hry také své mladé hráče. „V druhém poločase jsme už očividně neměli síly a Plzeň potvrdila svou kvalitu. V první ligové sezóně jsme si cíl splnili a nyní již musíme koukat na sezónu další,“ uzavřel ročník Jaroslav Holman za úspěšného nováčka soutěže.

Slavia rozhodla o postupu během jediného týdne. Po domácí výhře 3:1 v Edenu, zvládla i dramatický duel v Mělníce, který v druhé části prodloužení rozhodl slovenský reprezentant Matúš Ševčík. V sobotu pozvali slávisté do haly fotbalové fanoušky mířící na zápas s Olomoucí a před nimi ustáli nápor Mělníka a v druhém poločase zasadili rozhodující údery. Pomohl jim také hrající trenér Zdeněk Sláma, který naskočil do základu a zaznamenal branku a asistenci. „Jsem nadšený z toho, co náš tým dokázal! Když se podíváme, kolik jsme měli zraněných hráčů a jak jsme museli sestavu točit, tak to vždy fungovalo,“ těšilo futsalového matadora. „Ani v jednom utkání jsme nebyli horší a v každém jsme neměli k vítězství daleko. Proto je pro nás stav série 0:3 velmi krutý,“ mrzelo naopak trenéra Olympiku Jakuba Němce.

„Třetí zápas byl podobným dvěma předchozím. Liberec nás v celé sérii překvapil, hrál tvrdě a dokázal s námi běhat. Jsme rádi, že jsme sérii ukončili ve třech zápasech a máme dostatek času se poctivě připravit na semifinále,“ popsal průběh série chrudimský Dominik Balog. Chrudim čeká po roce ve stejné fázi play off Slavia, se kterou se utkala také ve finále Poháru SFČR.

Sparta zvládla také druhý domácí zápas proti Helasu Brno, který rozhodla v druhém poločase. „Nezasloužili jsme si vyhrát. Sparta skórovala de facto ze všeho, co se jí nabídlo. Převyšovala nás v mnoha ohledech hry. Ve středečním domácím utkání budeme muset zlepšit každý aspekt naší hry a vynutit si pátý velikonoční zápas na Spartě,“ ohlédl se za prohrou Jan Havel. Dočkáme se v této sérii pátého zápasu?

Výsledky čtvrtfinále play off

SK Interobal Plzeň - TJ Spartak Perštejn, stav série 3:0 PLZ - PER | 6:4 (4:1) PER - PLZ | 3:9 (1:3) PLZ – PER | 12:1 (3:1)

FK Chrudim - FTZS Liberec, stav série 3:0 CHR - LIB | 11:2 (4:0) LIB - CHR | 0:3 (0:2) CHR - LIB | 5:1 (2:1)

SK Slavia Praha - SK Olympik Mělník, stav série 3:0 SKS - MEL | 3:1 (2:1) MEL - SKS | 4:5pp (1:1) SKS - MEL | 4:1 (1:1)

Sparta Praha - Helas Brno, stav série 2:1 SPA - HEL | 4:3pp (2:2) HEL – SPA | 1:0 (0:0) SPA - HEL | 6:3 (1:1)

Program čtvrtfinále play off

Helas Brno – Sparta Praha

IV. (ST 5. dubna, 19:30)

Sparta Praha – Helas Brno

V. (PO 10. dubna, 20:00)