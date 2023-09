První soutěžní zápas se Španělskem doma. Češi chtějí přepsat historii

Krátký pohled do historie neuškodí. Španělé jsou dvojnásobní mistři světa z let 2000 a 2004. Evropský šampionát vyhráli sedmkrát, naposledy v roce 2016. Svěřenci trenéra Tomáše Neumanna měli naposledy tu čest utkat se s Jihoevropany na MS 2021 v Litvě. Tehdy jim český výběr podlehl v osmifinále turnaje 2:5.

Poslední měření sil si ze současné nominace pamatuje hned desítka českých futsalistů. „Ve druhém poločase jsme si dokázali, že se Španěly jde hrát. Měli jsme tehdy zbytečný respekt a první půli prohráli 0:4. O přestávce jsme nastoupili jinak a druhý poločas jsme ovládli 2:1. Na postup to však nestačilo, ale právě z druhé z poloviny zápasu musíme čerpat do páteční bitvy,“ sdělil jeden z autorů gólu do sítě Španělů na MS Michal Holý.

V historii českého futsalu náš národní tým nikdy Španělsko neporazil. Čtrnáct soubojů, čtrnáct proher a skóre 11:65. „Je na čase tuto historii přepsat,“ zdůraznil trenér Česka Tomáš Neumann a pokračoval: „Ještě nikdy jsme nehráli soutěžní zápas se Španělskem doma. Lepšího soupeře fanoušci nemohou na živo vidět. Pevně věřím, že nás poženou za senzací, která nám pomůže nastartovat dobře kvalifikační skupinu.“

Pro fanoušky nad 15 let je vstupné za 150 Kč. Děti do 15 let mají vstup zdarma. Na utkání chystá Svaz futsalu ČR také fanzónu. „Fanzóna bude připravena v pátek od šestnácté hodiny až do samotného výkopu. Bude dobré jídlo, pivo, zábavné a dovednostní prvky, soutěže o futsalové míče nebo dočasné tetování airbrush s motivy futsalu,“ informoval PR manažer svazu Michal Pavlík.

V cestě na MS 2024 stojí Čechům ve skupině kromě Španělska také Itálie a Slovinsko, kam v neděli futsalisté odcestují k druhému utkání. Do Uzbekistánu postoupí přímo vítěz skupiny. Šanci na baráž má i tým na druhém místě.

Nominovaní hráči na utkání se Španělskem a Slovinskem

Brankáři: Lukáš Němec, Ondřej Vahala (oba SK Interobal Plzeň).

Hráči: Adam Knobloch, Lukáš Rešetár, Michal Holý, Tomáš Vnuk (vš. SK Interobal Plzeň), Pavel Drozd, David Drozd, Matěj Slováček, Tomáš Koudelka, Radim Záruba (vš. FK Chrudim), Marek Bína (FTZS Liberec), Tomáš Kuchta (SK Slavia Praha), Michal Seidler (Rekord Bielsko-Biala).

Program kvalifikace MS – skupina D

Česko – Španělsko 15. září | 19:00 h. | UNYP aréna Praha

Slovinsko – Česko 19. září | 18:45 h. | Maribor

Itálie – Česko 6. října | Policoro

Česko – Itálie 11. října | 19:10 h. | Plzeň

Španělsko – Česko 15. prosince

Česko - Slovinsko 20. prosince | Plzeň