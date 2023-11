Vokoun vystřílel výhru Mělníku. Olomouc trápila Chrudim, ta pořád vede

Interobal si jednoznačně poradil s ústeckým Rapidem, přestože postrádal brazilské duo Kaká - Vitinho. Bratři Zápotočtí, kteří jsou z Plzně v Ústí na hostování, se nedokázali prosadit ani jednou. Na druhé straně se opět dařilo Mikušovi, který zaznamenal třetí hattrick.

„Domácí zápas jsme zvládli, a připsali si veledůležité tři body do tabulky. Dokázali jsme celou dobu hrát tak, jak jsme chtěli, tedy zodpovědně, a soupeře nepouštět do výrazných šancí. Oceňuji dostatek šancí na naší straně, ze kterých padlo jedenáct branek," těšil se z jasné výhry Peter Kozár, jenž se dokázal dvakrát střelecky prosadit.

Blízko k obrovskému úspěchu byla Olomouc. Ta sice přijela do Heřmanova Městce pouze se sedmi hráči, přesto dokázala téměř celý zápas trápit Chrudim. Po první půli celek z Hané dokonce vedl, ale v samotném závěru dokázala Chrudim strhnout utkání na svou stranu. Parádní zápas odchytal za hosty Daniel Javorski, který v SKUP hostuje právě z Chrudimi.

„Byl to velký boj. Olomouci přijela v sedmi lidech a my jsme ji umožnili chodit do naší otevřené obrany. Největší chybou bylo, že během pěti minut vyprodukujeme třeba dvacet střel a nejsme schopni z toho dát branku. Olomouc si držela svůj styl hry, my jsme se k tomu přidali naší nemohoucností. To, co pochytal Dan Javorski, to bylo neuvěřitelné," ocenil brankáře hostů Radim Záruba.

V Kadani vydřela výhru Slavia, která čekala na gól do pětadvacáté minuty, kdy se prosadil Ondřej Míča. Následně přidal ještě dvě trefy Jan Křemen a sešívaní futsalisté se mohli radovat z vítězství, které se ale nerodilo snadno. „V prvním poločase jsme se prali trochu sami se sebou, odskakovalo nám to, po přestávce jsme zlepšili pohyb, dali jsme konečně gól. To nám určitě pomohlo, od druhé branky jsme už zápas kontrolovali," uvedl střelec první branky Míča.

Velké brankové dostihy se konaly v Chomutově. Z dlouhého výjezdu se nakonec hosté z Brna vraceli bez bodu. Žabinští Vlci sice vedli po první půli, poté však Baník přidal a odskočil na rozdíl šesti branek. Následně se ale prosadili pětkrát Moravané a zadělali tak na dramatický závěr. Výhru 8:7 a tři body si nakonec domácí celek dokázal pohlídat.

Mělník si v rámci Futsalového pondělí odvezl plný bodový zisk z Brna. Helas se nedokázal popasovat s Jiřím Vokounem, který se podílel na všech pěti brankách svého celku. Čtyři dal a na jednu nahrál. „Dát skoro všechny góly v jednom zápase, se v Olympiku kdysi dávno jednomu hráči povedlo, ale to bylo v divizi,” pátral v paměti předseda klubu Pavel Šuba starší.

Výsledky 10. kola 1. Futsal ligy

SK Interobal Plzeň – FC Rapid Ústí n. L. 11:0 (5:0)

Branky: 5. Mikuš (Kozár), 10. Knobloch (Mikuš), 13. Mikuš (Knobloch), 18. Kozár, 20. Kozár (Knobloch), 23. Vnuk (Buchta), 28. Knobloch (Mikuš), 30. Holý (Vnuk), 30. Rešetár (Buchta), 31. Vnuk (Buchta), 40. Mikuš (Rick).

FK Chrudim – SKUP Olomouc 7:4 (2:3)

Branky: 7. Krotil (Koudelka), 16. D. Drozd (Koudelka), 27. Lapčík (vla.), 28. Everton (André), 38. André (P. Drozd), 38. D. Drozd (Jackson), 40. André – 6. Brázdil (Kočiš), 16. Šipka (Janečka), 20. Janečka, 31. Kočiš (Šipka).

International FC Kadaň – SK Slavia Praha 0:3 (0:0)

Branky: 25. Míča (Ševčík), 30. Křemen (Míča), 34. Křemen (Žežulka).

Oxyworld Baník Chomutov – Žabinští Vlci Brno 8:7 (1:2)

Branky: 20. Gedeon (D. Klíma), 22. Schreiner (Jelínek), 23. D. Klíma (Gedeon), 23. Vlach (Schreiner), 27. D. Klíma, 30. Kasal (Gedeon), 33. Gedeon (D. Klíma), 33. D. Klíma (Gedeon) – 6. D. Klíma (vla.), 18. Silný (Chráscina), 35. Svoboda (Silný), 35. Chráscina (Kratochvíl), 36. Kratochvíl (Svoboda), 37. Havlín (Chroust), 38. Kratochvíl (Chráscina).

Helas Brno – SK Olympik Mělník 4:5 (1:2)

Branky: 9. vlastní, 25. Svoboda (Zdráhal), 27. Směřička (Perina), 39. D. Cupák (Zdráhal) – 2. Vokoun, 5. J. Sváta (Vokoun), 22. Vokoun (J. Sváta), 35. Vokoun, 38. Vokoun.

Program 11. kola

Pátek 1. prosince

SKUP Olomouc – SK Slavia Praha (19:00, Velká Bystřice)

FTZS Liberec – Helas Brno (19:30, živě Futsalové pondělí)

SK Olympik Mělník – Oxyworld Baník Chomutov (20:00)

Žabinští Vlci Brno – SK Interobal Plzeň (20:00)

FC Rapid Ústí n. L. – FK Chrudim (20:30)