Nevídaný obrat Rapidu z 0:4 a také první výhra pro Žabinské Vlky

Souboj Interobalu s Kadaní vyzněl jednoznačně pro mistra uplynulého ročníku. Výhru 8:2 režírovali dvěma hattricky Vnuk a Mikuš. Nejproduktivnější hráč celé soutěže Cesar Caio se za Kadaň prosadil tentokrát pouze jednou asistencí. Plzeň tak stále udržuje kontakt s čelem tabulky.

Slávisté doma přetlačili v těsné bitvě Mělník 5:3. Olympik sice v Edenu třikrát vedl, ani to mu nestačilo k bodovém zisku. Sešívanému celku pomohl tříbrankový příspěvek kapitána Jana Homoly, které se prosadil dvakrát v oslabení po přísném vyloučení Hrdiny.

„Mělník po prvním poločase zaslouženě vedl, po přestávce jsme zápas otočili, přidali na pohybu, měli jsme šance. Nakonec jsme dali góly v situaci, kdy jsem to absolutně nečekal. V oslabení jsme dali dvě branky, k tomu není co říct, bylo to absolutně geniální, co v tu chvíli kluci předvedli. Klobouček i před tím, jak kapitán Honza Homola obě akce zakončil!" pochválil své svěřence trenér Slavie Zdeněk Sláma.

Během pátku zaznamenali diváci v 1. Futsal lize tři hattricky. Ty nakonec ještě předčil Pavel Drozd, který nasázel v sobotu proti Liberci pět gólů a výraznou měrou přispěl k vítězství Východočechů 10:0. „Do utkání jsme dobře vstoupili, hráli jsme hodně aktivně a plynuly z toho pěkné branky. Druhý poločas již byl ospalejší, ale naše vedení bylo zasloužené. Jsem rád za naše vysoké vítězství, a hlavně čisté konto, které se nám podařilo udržet,” hodnotil utkání skromně pětibrankový střelec.

Neskutečný obrat se podařil v neděli futsalistům Ústí nad Labem. Rapid v poločase prohrával s Chomutovem 0:4, přesto se dokázal vzpamatovat a otočit zápas na svou stranu v poměru 6:4. Do ligy se vrátil jako velká voda bývalý reprezentant David Černý, který zaznamenal čtyři branky a podílel se na pěti trefách ústeckého týmu.

Futsalové pondělí na závěr kola přineslo další pětigólové představení. Dominik Havlín řídil důležitou výhru Žabinských Vlků v záchranářském souboji s Olomoucí, které brněnští futsalisté zvládli v poměru 11:5.

Výsledky 8. kola 1. Futsal ligy SK Interobal Plzeň – International FC Kadaň 8:2 (2:0) Branky: 8. Vnuk (Křivánek), 14. Mikuš (Vitinho), 25. Mikuš (Knobloch), 26. Mikuš, 27. Kozár (Mikuš), 28. Holý (Rešetár), 29. Vnuk (Křivánek), 33. Vnuk (Vitinho) – 37. Japa (Caio), 40. Holman (Chmelan). SK Slavia Praha – SK Olympik Mělník 5:3 (1:2) Branky: 8. Hrdina (Vaktor), 32. Homola (Míča), 35. Hrdina (pen.), 36. Homola (Křemen), 37. Homola (Křemen) – 3. Šup (Machytka), 15. J. Sváta (Vokoun), 35. Gabčo. FK Chrudim – FTZS Liberec 10:0 (8:0) Branky: 4. Max (André), 8. P. Drozd (D. Drozd), 9. P. Drozd (Koudelka), 11. Max (Záruba), 15. P. Drozd (Koudelka), 15. P. Drozd (Koudelka), 17. D. Drozd (Koudelka), 18. André (Záruba), 29. Slováček (Jackson), 30. P. Drozd (Slováček).

Oxyworld Baník Chomutov – FC Rapid Ústí n. L. 4:6 (4:0) Branky: 4. Jamrich (Doleček), 6. Gedeon (pen.), 16. Jamrich (Klíma), 17. Schreiner (Vlach) – 22. Vobořil (Jar. Zápotocký), 27. Černý (pen.), 28. Černý, 31. Černý (Žežulka), 34. Černý, 35. Jar. Zápotocký (Černý). Žabinští Vlci Brno – SKUP Olomouc 11:5 (4:2) Branky: 7. Chráscina (Kratochvíl), 14. Havlín (Chroust), 15. Havlín (10 m kop), 19. Koutný (Silný), 26. Svoboda (Havlín), 26. Havlín, 30. Havlín (Chráscina), 36. Chroust, 37. Havlín (Chráscina), 39. Chroust (Chráscina), 39. Kratochvíl (Chráscina) – 7. Brázdil (Javorski), 7. Lošťák (Brázdil), 31. Lapčík (Šipka), 32. Lošťák (Šipka), 37. Janečka (Šipka).

Program 9. kola Pátek 17. listopadu SKUP Olomouc – SK Interobal Plzeň (18:00, Vel. Bytsřice) FTZS Liberec – SK Slavia Praha (19:30) Helas Brno – Oxyworld Baník Chomutov (19:30) Neděle 19. listopadu International FC Kadaň – FK Chrudim (18:00) Pondělí 20. listopadu 2023 FC Rapid Ústí n. L. - Žabinští Vlci Brno (20:00, živě Futsalové pondělí)

Tabulka https://futsalliga.cz/liga/tabulka/