ME házená 2020 | Z pole na EURO. Mojžíš udivuje pílí, spoluhráči z reprezentace ho neznali | iSport.cz

V nesportovním prostředí se zrodil reprezentant. „U nás v rodině nikdo sport nedělal, moc tomu nerozumí. Ale říkají: Jsme na tebe pyšní, Honzíku,“ vypráví bezprostředně Jan Mojžíš, objev české házené posledních týdnů. Ve druholigovém Emsdettenu dostal zkušební kontrakt, k tomu má civilní zaměstnání. „Vypomáhám v dílně, kde opravují zemědělské stroje. Občas jdu i na pole. Práce všeho druhu,“ popisuje nováček na velkém turnaji. Jeho další metou je stát se profíkem.

Rodák z pražského Černého Mostu dělal krůček po krůčku, pořád dopředu a výš. Cílevědomě. Ze čtvrté německé ligy se vydrápal do druhé, na konci roku přijel na soustředění nároďáku před EURO. S nominací nepočítal. Jenže po zranění pivotů Leoše Petrovského a Jana Užeka z něj byl najednou plnohodnotný člen kádru, jemuž se defi nitivně otevřel velký svět.

Mladý muž, který býval v dětství nadšeným skautem a na házenou se dal až ve čtrnácti letech proto, že mu ve škole šla vybíjená, se z toho musel nejdříve vzpamatovat. Nával emocí nebylo snadné ukočírovat. „Byl to pocit štěstí, ale také po celou dobu nervozita. Došlo mi: Wau, teď to začíná být vážné,“ svěřuje se Mojžíš, jehož tréninková píle učarovala trenérovi Kubešovi.

Původně měl vyhlédnutou jinou posilu pro svůj klub, jenže když spatřil Mojžíšovu vášeň pro hru, vzal si z Freibergu do Emsdettenu neznámého krajana. „Všiml jsem si obránce, který se na tu soutěž a na fyzické rozměry, kterými vyčníval, dobře hýbá. To bylo první,“ vybavuje si. „Při rozhovorech, které jsem s ním potom vedl, mě zaujal jeho charakter. To bylo rozhodující. On nemá z ničeho strach, je otevřený a připravený na tvrdou práci. Do každého tréninku jde se skvělou energií, dává do toho všechno. Tohle u Honzy obdivuju,“ dodává jeden ze stavitelů reprezentace.

Ve druhé bundeslize se Mojžíš rychle adaptoval. Získal důvěru parťáků i kouče. To samé se mu povedlo v národním týmu. „Bylo štěstí, že se video, které jsem si sestříhal, dostalo přes manažerku k Danovi Kubešovi. Hrozně mi věří, oceňuje mou píli. Dává mi velkou příležitost,“ chválí nadřízeného, který je mu stále nablízku.

I když obranář Mojžíš nepotřebuje vodit za ručičku, bývalý skvělý hráč za něj v reprezentaci cítí jistou zodpovědnost. To on ho vybral. „Snažím se mu možná pomáhat víc než ostatním. Kluci ho vůbec neznali. Kdyby byl Leoš (Petrovský) zdravý, možná by to dopadlo jinak. Ale takový je život. Člověk musí být připravený a být na správném místě. V Honzově životě to není poprvé. V tomto je dítě štěstěny,“ usmívá se Kubeš.