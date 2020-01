ME házená 2020 | Postupová matematika. Jak ze skupiny? Stačí porážka o bod | iSport.cz

V zamotané skupině B ve Vídni měly před dnešními posledními zápasy naději na postup všechny čtyři celky. Pokud by Severní Makedonie porazila Rakousko o dva až tři góly, ztratil by český tým šanci na účast v další fázi turnaje ještě předtím, než by ve Stadthalle nastoupil proti Ukrajině. To se ale nestalo a Češi mají dál vše ve svých rukou...

Skupina B Z V R P Skóre B 1. Rakousko 3 3 0 0 98:87 6 2. Česko 2 1 0 1 56:57 2 3. Makedonie 3 1 0 2 79:84 2 4. Ukrajina 2 0 0 2 55:60 0