ME házená 2020 | Házenkáři vyrazí na obry. Nejsme tým nazdárků, říká brankář Galia | iSport.cz

S čím půjdete do další fáze?

„Musíme bojovat až do konce, porvat se o každý bod. Známe Bělorusa, hraje fantastickou házenou. To jsme viděli v kvalifikaci. Na Němce se budou těšit hlavně kluci, co hrají v Německu. Já osobně taky. Španěl, to bude samozřejmě trošku oříšek. Postupem jsme splnili náš první cíl. Co uděláme navíc, to už bude taková nadstavba. Samozřejmě se ale budeme chtít předvést a udělat maximum, co půjde.“

Zůstáváte ve Vídni, takže dokonalý scénář.

„Všechno nám zatím vychází, jak jsme chtěli. Kromě toho prvního zápasu s Rakouskem. Určitě nám vadí, že máme teď nulu na kontě. Se dvěma body už můžete pomýšlet na lepší umístění. Ale uvidíme, třeba se to zamotá. Na tomto mistrovství se dějí překvapení. Proč bychom to nemohli zamotat my?“

Rozhodující boj s Ukrajinou nebyla žádná selanka, co?

„Věděli jsme, že nebudeme hrát na krásu. Ukrajinci hráli vždycky na sílu. Svůj systém mají dobře zvládnutý. Klobouk dolů, že jsme dostali devatenáct branek. To je na evropské úrovni velmi dobré. Ukrajina nemá špatné hráče. Na začátku nás trošku přečůrali, přečetli. Chtěli jsme hrát obranu trošku jinak. Ale pak už se neprosadili, jak chtěli. Šlapali jsme, žádný hráč nehrál špatně. Velmi důležité branky dával Didi (Mubenzem). Tomáš Babák? Úžasné. Černou práci odvedli pivoti, křídla běhala nahoru dolů. To jsou věci, které moc nejsou vidět. Každý z hráčů si sáhl doopravdy na dno.“

Byla nakonec výhoda, že hráli v sedmi bez brankáře?

„Když to trefujete, tak to výhoda je. Ale oni hrát, dá se říct, furt přesilovku. Kluci to zvládli velmi dobře. Šlo vidět, že jsme chtěli. Nejsme tým nějakých nazdárků. Někteří z nás už mají něco za sebou a musíme táhnout ty, co se to od nás musí naučit. V tom je ta síla, kterou máme.“

Přes celé hřiště jste dal gól i vy. Jak moc to potěší?

„Já moc gólů nedávám. Jestli jich mám za reprezentační kariéru sedm…Tohle vždycky protivníka trošku srazí dolů. Příště si rozmyslí, jestli hodí těžký pas do pivota. Povedlo se, je to krása. Kluci měli taky radost.“