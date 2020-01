ME házená 2020 | Odvážný náhradník Patzel. Trenéři říkali, ať se nebojím, líčil záskok na EURO | iSport.cz

Mrzí to hodně?

„Poslední útok nám vyšel, srovnali jsme. Pak už to bylo o poslední obraně. Je to škoda. Měli jsme během zápasu víc příležitostí to zlomit. Bohužel se to nepodařilo.“

Věřili jste si na Chorvaty?

„My jsme si řekli, že jdeme do každého zápasu naplno. Ať jde o Makedonii nebo Chorvatsko. O body jsme se chtěli poprat. Vývoj nebyl úplně proti nám. Jenže zase chybělo něco, abychom to zlomili.“

Vy jste do toho vletěl jako velká voda…

„Nebudu lhát, že jsem nebyl nervózní. Při tom posledním gólu jsem se ještě málem srazil s rozhodčím. (úsměv) Je to nacvičená akce sedm na šest, kterou na tréninku zkoušíme. Jsem rád, že to tam padlo, ale kdybych nedal žádný gól a vyhráli bychom, byl bych spokojenější. Neměl jsem moc co ztratit, s tím jsem do toho šel. Trenéři mi říkali, ať se ničeho nebojím. Tak jsem si trošku věřil. S každým útokem to bylo lepší a lepší.“

Do turnaje jste se zapojil až v jeho průběhu, když vás trenéři povolali namísto zraněného spoluhráče z Dukly Matěje Klímy. Jak to prožíváte?

„Je pro mě úžasné, že si zahraju proti nejlepším hráčům světa. Byl jsem na čekačce, když se někdo zraní. Jsem rád, že jsem se sem dostal, ale netěší mě, že je to na úkor Klímiče. Na Dukle se spolu hodně bavíme. Říkal, že ho to mrzí. Ale nebyl z toho nějak zlomený. Pak přišly vtípky, že si to rozdělíme napůl. Samozřejmě jsem nepočítal s tím, že se někdo zraní večer na tréninku. Věci jsem měl pořád v pokoji přichystané. Pak trenéři zavolali, ať druhý den přijedu.“

Udržoval jste se v tempu?

„My už jsme začínali přípravu na Dukle. Akorát to bylo víc do kondice, tak jsem přijel trošku unavenej.“ (úsměv)