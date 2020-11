Nová česká jednička Kudláčková pro ME: Čaruj jako Saxana

České házenkářky čeká na ME Rusko, Španělsko a Švédsko • Profimedia.cz

Ve filmové komedii Dívka na koštěti dokázala Petra Černocká v roli žákyně Kudláčkové proměnit ředitele školy v králíka. Umět kouzlit jako Saxana by si přál kdekdo. Petra Kudláčková (26) nepotřebuje na házenkářském EURO dělat ze soupeřek domácí zvířectvo. Má za cíl zastavit maximum jejich střel. Po vážném zranění brankářské jedničky Lucie Satrapové se posouvá na její pozici. „Musím se na to psychicky připravit,“ uvědomuje si opora švédského Kristianstadu.

Jejich cesty se interesantně protínají i míjejí. Před dvěma lety Petra Kudláčková nahradila starší kolegyni Lucii Satrapovou v brance Kristianstadu, předtím spolu působily ve Slavii. Nyní za ni musí vzít úřad gólmanské stálice v národním týmu na evropském šampionátu.

U Satrapové se potvrdilo přetržení zkříženého vazu v koleni, o vrchol sezony přijde. Šance pro další bývalou slávistku. „Moje role bude úplně jiná než dřív,“ vnímá realitu.

Dosud byla ta druhá vzadu. Záskok pro případ, že to Satrapové nepůjde nebo si bude chtít oddechnout. Na prosincovém evropském šampionátu bude patřit brankoviště českého souboru o pět let mladší Kudláčkové.

Zpráva o vážném úrazu spoluhráčky a kamarádky ji rozhodila. Soucítila s ní, neboť podobné zranění rovněž před lety prodělala. Dodnes si vybavuje, jak dlouho jí trvala rekonvalescence. U zkříženého vazu jde o dlouhé měsíce. „Strašně mě to zaskočilo a je mi Lucky moc líto,“ přiznává upřímně. „Stalo se nám to víceméně podobně při naprosto rutinním brankářském pohybu, který uděláte v zápase možná šedesátkrát.“

Ve Švédsku nemusí nosit roušku

Neštěstí jednoho je zároveň šancí pro druhého. I takto to musí Kudláčková vnímat. Otevírá se před ní jedinečná příležitost, povede Česko při vrcholu sezony jako první brankářka. Je potřeba se na to připravit fyzicky i mentálně. S tím prvním prý nebude mít problém.

„Jsem typ, co chce hrát pořád a všechno. Psychicky bude záležet na tom, jakou pohodu si v týmu nastavíme a jak nám to půjde. V každém případě se s tím poperu,“ ujišťuje.

Záda jí budou krýt mladé gólmanky z české ligy. Největší naději na nominaci má devatenáctiletá Karin Řezáčová z Plzně. O nezkušené kolegyně se Kudláčková nebojí. Dobře si vzpomíná, jak při reprezentačním debutu proti Švédsku zazářila.

„Překvapila jsem řadu lidí, včetně sebe,“ usměje se. „Nechci to říct blbě, ale myslím, že tam hraje roli i nováčkovské štěstí. Já jsem ho aspoň měla určitě. Nikde není psané, že se to nebude opakovat. Třeba nakonec bude na šampionátu jedničkou někdo jiný,“ nevylučuje rodačka z Prahy.

Pravděpodobné to však není, turnaj s určitostí rozjede jako jednička ona. Pokud zůstane zdravá. Nákaze koronavirem prozatím odolává, ve Švédsku ani nemusí povinně nosit roušku. Severská země je se svou strategií boje proti covidu specifická.

„Situace je v podstatě od března stejná,“ přibližuje. „Na jaře se jim ta „laxnost“ nevyplatila. Virus se rozšířil do domovů důchodců a dost starších lidí umřelo. Ve druhé vlně si to vláda a občané ohlídali. Na podzim sice počet nakažených vzrostl, ale počet úmrtí se nezvyšuje. Vydala se nová doporučení, která lidé začali okamžitě dodržovat. Věřím, že se to zlepší velice rychle bez drastických zákazů a restrikcí,“ přeje si házenkářská reprezentantka, která hraje ve švédské lize před maximální návštěvou padesáti diváků.