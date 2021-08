Češky znají soupeřky na ME: federální derby, Maďarsko i souboj s Německem

Na mistrovství světa bude poprvé v historii startovat 32 týmů. Svěřenkyně trenéra Jana Bašného postoupily na šampionát poté, co v dubnovém play off vyřadily Švýcarsko. Los rozdělil účastníky do osmi čtyřčlenných skupin, do další fázi turnaje postoupí vždy tři nejlepší celky. Následně se týmy utkají ve čtyřech šestičlenných skupinách. Šampionát se uskuteční ve Španělsku od 2. do 19. prosince, zlato obhajuje Nizozemsko.

Český tým figuroval před losem ve třetím výkonnostním koši. Z toho čtvrtého dostal Slovenky, které na šampionátu budou stejně jako Polky startovat díky divoké kartě. Výběr bývalého federálního partnera si v samostatné historii zahraje na mistrovství světa teprve podruhé, před 26 lety skončil na turnaji dvanáctý. Na stejné umístění Slovenky dosáhly i při své poslední účasti na velké akci na Euru v roce 2014.

S Maďarkami si český celek zahrál při svém předchozím startu na světovém šampionátu v roce 2017 a ve vyrovnaném zápase podlehl o gól 29:30. Na mistrovství Evropy o rok dříve naopak Bašného svěřenkyně ve vzájemném duelu nečekaně zvítězily 27:22. Maďarky skončily sedmé na nedávných olympijských hrách.

Z prvního koše dostal český tým papírově nepřijatelnějšího soupeře Německo. S ním reprezentantky prohrály 28:30 na evropském šampionátu před třemi lety. Němky na posledním mistrovství světa obsadily osmé místo a na rozdíl od Maďarek chyběly v olympijském turnaji v Tokiu.

Češky se představí na mistrovství světa po čtyřech letech, předloni na závěrečném turnaji scházely. Na šampionátu v roce 2017 národní tým překvapivě došel až do čtvrtfinále a konečným osmým místem stanovil nejlepší výsledek v samostatné historii. Za působení Bašného postoupily reprezentantky na mistrovství světa ještě v roce 2013, kdy obsadily 15. příčku.