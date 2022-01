ME v házené: ostrý start pro Česko. Srážka s kolosem, cíl je postup

Se Španělskem to vždycky smrdí vysokou porážkou. I tentokrát, navzdory omlazení protivníkova kádru, jdou Češi do boje jako jasný outsider. „Španělé hrají nepříjemnou, chytrou házenou. Jsou silní v protiútocích,“ poznamenal lídr Tomáš Babák. Náročnější rozjezd evropského šampionátu si lze těžko představit.

Jenže pokud chtějí Trtíkovi svěřenci ze skupiny projít dál, musí zkusit zabodovat i proti jednomu ze žhavých kandidátů na medaili. Příprava, ovlivněna třídenní karanténou kvůli dvěma pozitivním testům, byla hodně podřízena strategickému plánu na prvního soka. „Chceme udělat dobrý výsledek, aby bylo o co hrát. Bylo hodně teorie, měli bychom být připraveni,“ věřil Galia, jenž si kvůli zranění kolena sedne jen na lavičku a bude pomáhat hlavnímu kouči Rastislavu Trtíkovi. Jinak by byl jedním z dvojice aktivních brankářů.

Takhle spadne velká tíha na dvaatřicetiletého Tomáše Mrkvu z německého Bergischeru. V záloze jsou dva mladíci Šimon Mizera (Zubří) a Karel Šmíd (Plzeň). Zvládnou tlak svého prvního šampionátu? „Musí,“ reagoval rázně Galia. „Nominaci si zasloužili. Já jsem v jejich věku taky v nároďáku začínal. Jednička je jasná, o dvojce jsme ještě nerozhodli,“ prohlásil těsně před ostrým startem.

Je zjevné, že pokud se nestane nic zásadního, většinu času odchytá Mrkva. Také on však nováčkům důvěřuje. V přípravě si je zblízka omrknul. „Oba prokazují kvalitu z české ligy,“ potvrzuje rodák z Havířova, který se těší na podporu českých fanoušků.

Byť do arény Ondreje Nepely obdrží vstupenku maximálně dva a půl tisíce lidí, reprezentace bude mít diváky v zádech. „Bratislava je za rohem, je to perfektní,“ oceňuje Mrkva destinaci pro ME. „Budeme mít téměř domácí prostředí a ve vypjatých chvílích nám to může pomoct,“ doufá.

Češi si vytyčili za úkol postoupit do další fáze, což je kurážná meta. Podle všeho budou muset složit jednoho obra. Buď dnes Španělsko anebo v pondělí večer Švédsko, stříbrný celek z MS 2020. Zároveň se počítá se sobotním triumfem nad Bosnou, což ale taky není automatická věc. „Postup je odvážný cíl. Pro nás jako vyhrát medaili,“ vystihuje Galia. „Pro některé hráče to bude velká škola. Jiní musí ukázat, že už jsou zkušení,“ vybízí.

V průběhu akce samozřejmě čeká kompletní týmy opakované testování na covid. Existují obavy, zda se mistrovství vůbec dohraje. „Věřím, že jo. Buď se povolají jiní hráči anebo se ti nakažení stihnou uzdravit,“ vidí vše pozitivně spojka Stanislav Kašpárek, pro něhož jsou favority na titul Dánové či Maďaři, kteří odehrají turnaj v Budapešti. „Maďarsko má silné mužstvo a využije domácí prostředí,“ souhlasí Galia. Mrkvův názor? „Dánové, Španělé, Maďaři a nesmíme zapomenout na Francii,“ upozorňuje gólman. A Babák? „Mám tři favority. Souhlasím s Maďary, pak jsou tam Dánové a Švédové,“ shrnuje Mrkvův parťák z Bergischeru.