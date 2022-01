Skvělý Mrkva: Můj výkon? Třešnička na dortu. Ale jsem zklamaný

PŘÍMO Z BRATISLAVY | Bravurně odrážel střely Španělů, od začátku až do konce držel české naděje na senzační pokoření obhájce titulu ze Španělska. Těsná prohra o dva góly Tomáše Mrkvu (32) bolela. „Měli jsme je na lopatě,“ ulevila si brankářská jednička po prvním duelu na ME v Bratislavě. V sobotu čeká házenkáře klíčový střet s Bosnou a Hercegovinou.

Jak se cítíte po těsné bitvě s obhájci zlata?

„Jsem zklamaný. Podle mě jsme měli Španěly na lopatě. Bohužel jsme to nepřetavili alespoň v bod nebo i ve dva. Mísí se ve mně obrovské zklamání a naštvání, že jsme to nezvládli. Věděli jsme, že to bude dřina a ne procházka růžovým sadem. Jako proti nikomu na mistrovství. Chtěli jsme dát do zápasu všechno a moc nechybělo, abychom vydolovali bod.“

Co říkáte na podporu českých fandů?

„Byla fantazie, jakou vytvořili atmosféru. To člověku okamžitě dodá deset patnáct procent energie navíc. Chtěl bych jim strašně moc poděkovat a doufám, že přijdou ve stejně hojném počtu i za dva dny.“

Lepší zápas se Španělskem jste snad nikdy nehráli, co?

„Před čtyřmi lety jsme prohráli o sedmnáct gólů, před dvěma o šest a teď jsme minus dva. Když pojedeme na příští mistrovství a vyhrajeme o gól, budu spokojený. (úsměv) Ale legraci stranou. To, co jsme předváděli jako mančaft, bylo zralé na bod. Bojovali jsme jeden za druhého, žila lavička s halou, s diváky. To byla fantazie.“

Pochválíte i sám sebe?

(úsměv) „To byla asi třešnička na dortu. Gólman je prostě v bráně od toho, aby něco chytl. To potřebujeme. Hala je perfektní, nádherná, cítím se tu dobře. Tribuny jsou ve tmavě modré barvě, takže to očím nevadí. Světlo je super.“