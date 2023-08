Česko má zájem o evropský šampionát házenkářek. Chce ho pořádat s Polskem

České házenkářky by si mohly zahrát na ME doma • Facebook.com/czechhandball

„Je to vyústěním naší práce, abychom dokázali přivést velké šampionáty do České republiky. Šampionáty se za normálních okolností udělují šest až osm let dopředu. Ale vzhledem k tomu, že EHF odebrala šampionát Rusku, se naskytla možnost požádat o pořádání již v roce 2026. Spojili jsme se polskou federací, protože uspořádat takovýhle šampionát za zhruba dva a půl roku je obrovské penzum práce a zátěž,“ uvedl Zdráhala.

„Jsme rádi, že tento partner, který je nám blízko, do toho s námi chce jít. Má zkušenosti z pořádání největších šampionátů, v tomto roce pořádal světový šampionát (mužů) spolu se Švédskem. Budeme usilovat o to, aby se hrálo v co nejmenší dojezdové vzdálenosti. V tuto chvíli je idea Ostrava, Katovice a Vratislav,“ doplnil Zdráhala.

Vedle společné kandidatury Česka s Polskem oficiálně projevily zájem o pořádání závěrečného turnaje také Rumunsko, Španělsko a Turecko. Šampionátu se zúčastní 24 zemí, které budou rozděleny do šesti čtyřčlenných základních skupin. Vždy první dva týmy postoupí do dvou šestičlenných čtvrtfinálových skupin. Semifinále a boje o medaile by hostilo Polsko.

Česko dosud velký šampionát v házené nikdy nepořádalo. Svaz ještě za minulého vedení neuspěl se snahou spolu se Slovenskem a Polskem získat Euro žen v příštím roce, předtím stáhl rovněž společnou kandidaturu na kontinentální šampionát mužů v letech 2022 nebo 2024.