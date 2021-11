Jeřábková se rve o pozici v nejlepším týmu světa: Norsko vám dobije energii

V klubu je nová, buduje si pozici. Má kolem sebe elitní světové hráčky a získává si respekt. „Asi se tam z Jeřábkové úplně nepo…,“ směje se rodačka z Plzně, sestra hokejového obránce Jakuba Jeřábka ze Spartaku Moskva.

Jak to jde v Norsku?

„Těžko budu hledat nějaká negativa. Dostat se do takového týmu, vidět jeho fungování a hrát s ním Ligu mistrů, to jsou nepopsatelné zážitky a velké zkušenosti. Mám odlišnou roli než třeba v reprezentaci nebo předtím v Thüringeru. V týmu jsou hráčky světové úrovně. Člověk se musí ke své pozici probojovat, dát o sobě vědět.“

Dostáváte větší prostor než na začátku sezony?

„Nedalo se čekat, že přijdu nová a budu mít něco na talíři. Těžko mohli říct: Hraj, tady máš šedesát minut… Je pravda, že poslední dobou dostávám víc šancí než na začátku. Měli jsme i nějaké zraněné, takže byl prostor zahrát si. Ale určitě se nedostanu tolik ke střelbě jako v reprezentaci. Na každém postu je hráčka, která opravdu patří na top úroveň. Je jasné, že tam nemůžu být jako na střelnici, abych si vystřelila padesátkrát za zápas.“

18 Tolik branek vstřelila Markéta Jeřábková v osmi podzimních zápasech Ligy mistrů v dresu norského Vipers Kristiansand.

Německý Thüringer je také velká házenkářská značka. Jsou Vipers ještě o level výš?

„Ano. Když jsem přestoupila do Thüringeru, už to nebyl tak velký klub jako šest, sedm let předtím. Teď jsem v týmu, který vyhrál poslední ročník Ligy mistrů. Je jasné, že je to rozdíl.“

V čem?

„Už jenom to, že jde o jinou zemi. Když můžu porovnat Maďarsko, kde jsem taky působila, Německo a Norsko, je všude odlišná mentalita, chování lidí a kultura v klubu. Všude se dře, ale jiným stylem. Ještě minulý rok se v Kristiansandu mluvilo převážně norsky. Pak ale přišlo do týmu hodně cizinek, veškerá komunikace probíhá v angličtině. V Norsku je krásně. Každý den na vás jde pohoda, dobíjí se vám energie.“

Povídejte…

„Jdete po ulici a lidé se běžně usmívají. Nevidíte nikoho nabručeného, který by nadával jiným. To se v naší zemi stává…Na dvou třídenní výlety zatím není vzhledem k programu čas. Ačkoliv by to za to určitě stálo. V přípravě jsme jednou vyjeli lodí.“

Norské „béčko“ dorazilo na turnaj do Chebu. Jakou má kvalitu?

„Je v něm snad čtvrtina našeho týmu z Kristiansandu. Na mistrovství světa by tento výběr určitě uhrál nějaký výsledek. Kvalita házené v Norsku je úplně někde jinde.“

Jak se daří krajance Janě Knedlíkové, spoluhráčce v klubu?

„Dobře, protože jsme tam spolu.“ (směje se)

Pojďme k nadcházejícímu mistrovství světa. Pro vás vlastně Evropy, neboť máte ve skupině Německo, Maďarsko a Slovensko. Nejste zklamaná, že se nepoměříte s celky z jiného kontinentu?

„Říkáme si, že jsme nemusely cestovat až do Španělska a odehrát to někde u Hranic na Moravě. (usmívá se) Není to lehká skupina, ale nemá cenu nad losem dumat. Za mě osobně to nejsou týmy, o kterých bychom si měly před zápasem nesebevědomě říct, že prohrajeme. Určitě můžeme něco uhrát. V Maďarsku a v Německu jsem se pohybovala, házená je tam na vysoké úrovni. Neříkám, že jsme těmto soupeřům rovni, ale rozhodně musíme jít do utkání s tím, že chceme vyhrát. Třeba nakonec skončíme ve skupině první my.“ (usměje se)

Na Slovenky si věříte nejvíce, že?

„Kdybychom si nevěřily na Slovenky, asi se nemáme o čem bavit.“