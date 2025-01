MS v házené: Česko - Itálie 18:25. Debakl a mizivá šance na postup

Tak tohle se nepovedlo. Čeští házenkáři vstupovali do prvního utkání hlavní fáze MS proti Itálii v roli mírných favoritů. Na palubovce to však od úvodu vypadalo jinak. Italská nebojácnost a rychlost platila. Češi naopak nechali energii v šatně. Při prohře 18:25 se jim potřetí na turnaji nepovedlo přelézt hranici 20 vstřelených branek. „Nedaří se nám střelba. Nevím, jestli už to máme v hlavách, ale je na čase se zvednout,“ řekla po zápase střední spojka Lukáš Mořkovský. V pátek Čechy čeká šance na reparát proti Tunisku.

Velmi brzy si Itálie vypracovala tříbrankové vedení, které postupnými krůčky navyšovala. Že se Čechům nedařilo vepředu? Dalo by se říct, že je to kolorit turnaje. Italský brankář Domenico Ebner skutečně čaroval. Navíc vzadu nechávali dokořán okenice Zeman a spol., jak dosud nebylo zvykem. V úvodu chytil sedmičky Hrstkovi a Skopárovi. To jej dostalo do varu.

Podobně svižnou a odvážnou házenou prostě Švýcaři a Poláci v základní skupině nenabídli. Němci až ve druhé půli, ale to se čekalo. Recept na tuhle italskou partu Sabatého družina nenašla a španělský stratég se vztekal marně při zbytečných ztrátách či zahozených totálních příležitostech.

Aby toho nebylo málo, brankář Tomáš Mrkva byl v první půli rychle po sobě dvakrát trefen střelami do obličeje. Shodou okolností jej napálila dvojčata Simone a Marco Mengonovi. Po druhé ráně Mrkva odešel na lavičku, chvíli měl hlavu schovanou pod ručníkem a pak ještě před koncem poločasu odešel do kabiny. „Nevím, jak na tom teď je, protože je v péči lékařů,“ prozradil kouč Sabaté.

Přitom Mrkva do té doby držel alespoň částečně naděje Čechů na dobrý výsledek. Zápas dochytal náhradník Jan Hrdlička, ale Ebner ho jednoznačně zastínil.

Česká ofenziva? Patří k těm nejhorším...

„Není to poprvé, kdy se nám nedaří v útoku. Je pak asi těžké střílet, když kluci vidí, jak se daří jejich brankáři. Já sám jsem toho mohl chytit víc, rezervy byly i v obraně. Určitě to není jen o útoku. Musíme si to zanalyzovat a šlápnout do zápasu s Tuniskem,“ burcoval Hrdlička.

Celkové nastavení v útoku je špatné. Kdo čekal, že se Češi zmátoří zrovna proti Itálii, musel být zklamán. V ofenzivě patří národní tým k nejhorším na turnaji. V zápasech žádného celku nepadá méně branek než u Čechů. Ukazuje se v plné nahotě, jak moc chybí zraněný Matěj Klíma. Sám by za spasitele byl jen stěží, ale jeho produktivita schází. Těžko se vepředu hledá osobnost, která by spoluhráče strhla. Kdy jindy ale najít motivaci než na MS?

„Jednoznačně to byl náš nejhorší zápas. Hodně jsme chybovali ve střelbě. Pořád chceme dosáhnout co nejlepšího umístění, ale s tímto výkonem to nebude možné. Mluvili jsme o tom už při přípravě ve Francii, ale to jsou jenom řeči. Myslím, že bychom měli ukázat víc,“ pronesl po zápase Sabaté.

Jeho svěřenci ani ve čtvrtém utkání na turnaji nezvítězili a prakticky přišli o naději na postup do čtvrtfinále. V pátek se český tým utká s Tuniskem, které v úterý odpoledne jasně padlo se Švýcarskem 26:37.

Výsledky osmifinálových skupin mistrovství světa házenkářů

Skupina I (Herning):

Česko - Itálie 18:25 (9:14)

Sestava a branky Česka: Mrkva, Hrdlička - Hrstka, Skopár, Piroch 1, Štěrba 1, Kašpárek 1, Reichl, Babák 2, Josef, Havran 1, Solák 5, Mořkovský 2, Zeman 1, Režnický 2, Blecha 2.

Nejvíce branek Itálie: Parisini 5, Bortoli 4, Prantner 4/3. Rozhodčí: K. Gasmi, R. Gasmi (oba Fr.). Sedmimetrové hody: 2/0 - 7/5. Vyloučení: 2:4. Diváci: 10.601.

Švýcarsko - Tunisko 37:26 (20:11)

20:30 Dánsko - Německo.