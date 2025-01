MS v házené: Česko - Tunisko 32:26. První výhra, ale už bez šance na postup

Hned při pohledu na základní sestavy byla na světě dobrá zpráva. Tomáš Mrkva je v pořádku po duelu s Itálií a do utkání naskočil od startu a notně pomohl. Od nepříznivého stavu 1:2 začali Češi plnit roli favorita i díky tuniské nekoncentrovanosti.

Jen za první poločas outsider skupiny vyrobil třináct technických chyb. Navíc se nedařilo gólmanu Jasinu Belkajedovi, který jako jeden z mála Tunisanů hraje na klubové úrovni v Evropě v dresu francouzského Toulouse.

Směrem dopředu se reprezentaci dařilo. Po prvním poločase na tabuli svítil stav 19:12. Za půl hodiny tedy Češi nastříleli Tunisku více branek než v celých duelech Švýcarům a Italům. Jak se ukázalo, byl to základ úspěchu, protože Tunisané začali po změně stran hrát chytřeji a dokonce druhou půli o gól vyhráli, což jim nebylo nic platné.

Česko tak kráčelo za triumfem na MS, které se naposledy povedlo 24. ledna 2015. Tenkrát tým kolem Filipa Jíchy rozdrtil pro změnu Alžírsko 36:20.

„Výhra nad Tuniskem byla jasným cílem. Je to pro nás úleva. Body jsme potřebovali do tabulky, ale i pro naše hlavy. Díky bohu jsme dali tolik gólů. Dařilo se nám využívat jejich chyb. Hodnotím to jako důležitou výhru pro psychiku před zápasem s Dánskem,“ řekl třígólový střelec utkání Tomáš Piroch.

Z českého pohledu se gólově dařilo tradičním značkám na turnaji. Mizérii zvedal v důležitých okamžicích první půle Dominik Solák, který proměnil své první čtyři střely v utkání, pět gólů přidal benjamínek české výpravy Dominik Skopár. Nejlepším střelcem střetnutí však byla střední spojka Gorniku Zabrze Lukáš Mořkovský, který se zastavil na šesti trefách. Kaňkou jinak dobrého výkonu bylo zranění Jakuba Štěrby, který duel nedokončil kvůli zadnímu stehennímu svalu.

Bramboračka ve druhém poločase

Emoce začaly plát už na konci první půle, kdy Mohamed Frad dostal červenou kartu za ostrý atak Pirocha, kterého trefil do krku. Po přestávce si Tunisané stěžovali na zákroky Havrana či Režnického, někdy i polehávali na palubovce, rozjížděli pošťuchování. Zápas řídily rumunské rozhodčí Cristina Lovinová a Simona Stancuová. Pomáhalo jim video, ale znamenalo to někdy výraznější prostoje v zápase či měnící se metr během zápasu.

Byly to aspekty, které Tunisanům pomohly, aby druhý poločas vyhráli 14:13, celkově však prohráli 26:32, ale porážka o šest gólů je pro ně nejnižší na turnaji.

„Konečně jsme uhráli dva body a podali lepší výkon než s Itálií. Akorát druhý poločas byl hodně rozkouskovaný a emotivní. Zejména tedy z druhé strany. Poprali jsme se s tím a zvládli to. Byli jsme na tohle připravení. Je to trochu i jejich styl hrát takovou komedii,“ hodnotil po zápase křídelník Dukly Praha Jan Blecha.

Díky výhře nad Tuniskem Češi nejspíše zakončí skupinu pátí, což by v celkových účtech na turnaji mělo vynést přinejhorším dvacátou příčku. V sobotu se od 18 hodin utká výběr Xaviera Sabatého s Dánskem, což by měla být i zápasová rozlučka se španělským trenérem ve vedení české reprezentace.

Mistrovství světa házenkářů:

Osmifinálová skupina I (Herning):

Česko - Tunisko 32:26 (19:12)

Sestava a branky Česka: Mrkva, Hrdlička - Hrstka 3, Skopár 5/1, Piroch 3/1, Štěrba 2, Reichl 1, Babák 3, Josef, Havran 3, Solák 4, Mořkovský 6, Bláha 2, Zeman, Režnický, Blecha.

Nejvíce branek Tuniska: Bin Abdalláh 9/3. Rozhodčí: Lovinová, Stancuová (obě Rum.). Sedmimetrové hody: 4/2 - 4/3. Vyloučení: 8:5. Diváci: 4121.