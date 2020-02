Ztráta pro házenkářky: Korešová je těhotná. Těžko nahraditelná, ví trenér | iSport.cz

Čekalo se, kdy to přijde. A je to tady. Spojka Iveta Luzumová, hvězda německého Thüringeru a české reprezentace přerušuje kariéru, bude se věnovat rodičovským povinnostem. „Čekáme miminko, máme s manželem velkou radost,“ svěřila se hlavní tvář národního týmu.

Jestli se k házené vrátí, to netuší. Ale chtěla by. „Uvidím, jak vše bude probíhat a jestli se případný návrat bude konat v Německu nebo třeba v Čechách,“ nechala si otevřená zadní vrátka. Do česko-slovenské ligy ji to logicky moc netáhne. „V tuhle chvíli si nedovedu představit, že bych jezdila někam do Michalovců. Nechci tu soutěž shazovat, ale s německou a světovou úrovní se to absolutně nedá srovnat,“ uvedla. Je zvyklá na jiný level…

Pětadvacátého března hrají házenkářky důležitý kvalifikační duel s favorizovaným Švédskem. Pokud se Korešová v Zubří objeví, tak jen v civilu jako fanynka. Bříško roste, házená jde stranou. Družstvo si musí poradit bez svého lídra, hlavního esa. Kanonýrka z německé bundesligy měla v reprezentaci výsadní postavení, těžko zastupitelné. Ale už v minulosti párkrát chyběla, trenér Jan Bašný se bez ní musel obejít například loni v červnu v play off proti Černé Hoře.

Tehdy dala spojka přednost přípravám na svatbu s o rok starším Štěpánem Korešem, bývalým prvoligovým hráčem Slavie, Dukly či Zlína. Aktuálně obléká dres FSW Wacker Nordhausen v nižší německé soutěži. „Už v březnu jsme se v Chorvatsku chystali na hru bez Ivety,“ připomněl Bašný. „Pak nám pomohla v září v prvním dvojzápase kvalifikace, kdy jsme využili její přítomnosti. Podařilo se nám obě utkání vyhrát velkým rozdílem. Teď navážeme na přípravu, kterou jsme začali před rokem,“ dodal trenér.

Dělat si iluze o tom, že kapitánku půjde plnohodnotně nahradit, nemá smysl. Ztráta to je, a veliká. Korešová je persona, roky se drží mezi evropskou špičkou. „Kvalita její individuální hry na hřišti se dá velice těžko nahradit jednou hráčkou,“ souhlasil dlouholetý kouč národního týmu. „Pokusíme se určité zodpovědnosti a dílčí úkoly rozložit mezi další hráčky, dát více prostoru na hřišti i mimo ně jiným. Dařilo se nám to proti Černé Hoře, i když postup nám o chloupek utekl,“ doplnil Bašný, jenž věří v úspěšný comeback opory. „Věřím, že se Iveta do reprezentace vrátí, i když to nebude trvat úplně krátkou dobu. Věřím, že bude zpět pro mistrovství světa 2021.“

V pozici kapitánky se doteď střídala s Kristýnou Mika a Veronikou Malou. Na březnovém srazu se bude hledat třetí adeptka na uvolněné místo. „Nejde o kapitánskou pásku při zápase, ale o organizaci práce během kempů a v přípravě týmu, tam to má svoje opodstatnění,“ uzavřel Bašný.

Češky mají kvalifikaci rozjetou skvěle, na podzim porazily doma Portugalsko a poté vyhrály i v Severní Makedonii. Proti neoblíbenému Švédsku už ale favoritem nebudou. Navíc půjdou do bitvy bez nastávající matky Korešové. „Švédky jsou velice těžký soupeř. Jejich tvrdý styl nám nevyhovuje. Teď v Japonsku na mistrovství světa skončily sedmé,“ přiblížil Bašný. Dočká se za necelý měsíc první výhry nad Seveřankami?