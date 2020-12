Ten nejšťastnější kouč. Jícha po boku velikánů, postaví mu v Kielu sochu?

Je to privilegium výjimečných. Být nejlepším hráčem světa, sbírat jednu trofej za druhou a po konci kariéry se stát i úspěšným trenérem a pokračovat v tom? Inu hodně povolaných, málo vyvolených.

Zinedine Zidane, Josep Guardiola… a nově do této společnosti vkročil i český borec Filip Jícha!

Bylo úterý večer, když v černém týmovém tričku THW Kiel a s akreditací na krku křepčil na hřišti v Kolíně nad Rýnem, kde po vítězství 33:28 nad Barcelonou pozvedl potřetí v životě trofej pro vítěze Ligy mistrů.

Už ji uzmul jako hráč v letech 2010 a 2012. Teď však zopakoval něco podobného jako trenér. „A jsem ten nejšťastnější kouč na světě,“ smál se.

Nebylo to přitom tak dlouho, co ještě před samotným finálovým duelem vyprávěl: „Nejsme favorité, ale dějiště v Kolíně nad Rýnem má svá specifika.“ Jeho tým řešil už takhle řadu zdravotních potíží a uprostřed koronavirové krize nebyl ve formě ani po finanční stránce. O pouhý den dřív urval v semifinále jen těsné vítězství nad Veszpremém 36:35.

Jenže nadšení a strategie pramenící od charismatického a cílevědomého Čecha na lavičce svedlo zázraky. „Nemám tušení, jak jsme to vykouzlili,“ radoval se proto jeden z hrdinů finále brankář Niklas Landin a pro Jíchu, potažmo český sport, šlo o mimořádný počin.

Rodák ze Starého Plzence se totiž stal po Talantu Dujšebajevovi a Robertu Garciovi Parrondovi třetím mužem, který vyhrál Ligu mistrů jako hráč a trenér a vůbec prvním borcem v historii, jenž to dokázal se stejným týmem. Až pikantní, že to dovršil právě proti Barceloně, kde před třemi lety svou aktivní kariéru zakončil.

„Nechci být koučem, který na hráče jen řve,“ žertoval dřív, když se tehdy do této své nové mise pouštěl. Díky svému renomé však začal rovnou v Kielu, kde se zaujal post asistenta hlavního trenéra Alfreda Gislasona. Učil se a inspiroval.

Načež v roce 2019 převzal tým už jako hlavní trenér.

A přestože se poslední ročník německé Bundesligy kvůli koronaviru nedohrál, Kiel uzmul i tak německý titul a Jícha ocenění pro nejlepšího trenéra soutěže. „Bez zkušeností, které jsem získal jako hráč, bych nikdy nemohl dělat trenéra na této úrovni. Oboje na sebe navazuje. K úspěchu je třeba každodenní práce a neustálé sbírání nových podnětů. Já jsem rád, že jsem dostal příležitost v týmu, ve kterém hráči často ani trenéra nepotřebují. S takovými hráči je radost pracovat,“ uvedl v červnu.

Nicméně se později netajil, že program ovlivněný koronavirem mu řadu věcí zkomplikoval. Stejně jako prázdné haly. „Hráči půl roku nehráli. Teď je v bundeslize a vůbec ve světě skoro každé kolo nějaké těžké zranění, jako jsou zkřížené vazy. To dřív rozhodně nebylo. Nepřičítám to jenom enormně nahuštěnému programu a tomu, že jsou hráči unavení. Vliv má i to, že chybí napětí. Tlak fanoušků, na který jste zvyklí,“ vyprávěl v prosincovém rozhovoru pro deník Sport.

Do Final Four Ligy mistrů však jeho tým vytasil to nejlepší. A Barcelona, která jinak neprohrála 22 zápasů v řadě, nyní bolestně narazila. Na sociálních sítích se proto už objevily první hlasy jako: „Postavte Jíchovi v Kielu sochu.“

„Je to neuvěřitelné a emotivní. Jsem strašně šťastný za kluky a celý klub,“ nechal se tak slyšet jinak nejlepší hráč světa za rok 2010.

Aby ne, za triumf v Lize mistrů dostane Kiel i prize money ve výši půl milionu eur, což může být v těžké ekonomické situaci v koronavirové krizi hojivá náplast. A přeci jen i hezká tečka za zvláštním rokem 2020.

JÍCHOVY TITULY V LIZE MISTRŮ

2010 THW Kiel (hráč)

2012 THW Kiel (hráč)

2020 THW Kiel (trenér)

VÍTĚZOVÉ LIGY MISTRŮ JAKO HRÁČI A TRENÉŘI

Talant Dujšebajev (hráč – CSKA Moskva, Cantabria. trenér – Ciudad Real)

Roberto Garcia Parrondo (hráč – Ciudad Real. trenér – RK Vardar)

FILIP JÍCHA (v obou případech THW Kiel)