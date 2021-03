Házenou povede Zdráhala, vyhrál ve druhém kole: Musíme spojit celé hnutí

Volba nového svazového vedení byla velmi vyrovnaná. V prvním kole se nerozhodlo, protože žádný z kandidátů nedostal od 144 klubů potřebný nadpoloviční počet hlasů. S 37 hlasy vypadla Hapková a do druhého kola prošli Zdráhala se 49 hlasy a Schneider, který získal 58 hlasů.

V druhém kole se většina těch klubů, které hlasovaly pro členku předchozí svazové exekutivy a předsedkyni metodické komise Hapkovou, přiklonila ke Zdráhalovi. Sedmatřicetiletý nejlepší střelec evropského šampionátu v roce 2018 si připsal 75 hlasů, zatímco předseda Asociace ligových klubů Schneider jen 63 hlasů.

„Kdyby mi někdo před měsícem či dvěma řekl, že tu teď budu takhle sedět a nebudeme se bavit o zápase, nevěřil bych mu,“ řekl Zdráhala v on-line rozhovoru z Kataru, kde má stále platnou smlouvu v klubu Al-Vakrá. „Jsem rád, že to tak dopadlo. Boj byl tvrdý, ale věřím, že z mé strany férový. Tento krok vidím jako nový začátek pro českou házenou a věřím, že společně dokážeme házenou nasměrovat tím správným směrem,“ dodal.

Dosavadní prezident svazu Jaroslav Chvalný v lednu rezignoval po rozhodnutí exekutivy odvolat reprezentační trenéry Jana Filipa a Daniela Kubeše za údajné pochybení před mistrovstvím světa. Národní tým těsně před odletem odřekl účast kvůli vysokému počtu případů koronaviru v mužstvu.

Exekutiva nebyla jednotná a trenéry odvolala těsnou většinou pěti hlasů ku čtyřem. Vedle Chvalného odstoupili další tři členové vedení - Hapková, šéf reprezentační komise Daniel Čurda a předseda soutěžní komise Petr Novák.

Zdráhala věří, že se exekutivě pod jeho vedením povede českou házenou spojit. „O kandidatuře jsem uvažoval už před rokem, už tehdy jsem cítil, že hnutí je rozdělené. Po těch lednových událostech jsem cítil, že se to rozdělilo ještě daleko víc, byla tam obrovská nespokojenost. Cítil jsem, že tito dva kandidáti českou házenkářskou veřejnost rozdělují a ono se to ve volbě potvrdilo,“ poznamenal Zdráhala.

Do osmičlenné exekutivy se dostal i neúspěšný kandidát na prezidenta Schneider. „Tím, že šel do exekutivy, je náš mandát velice silný. Exekutiva byla navolena, jak jsem si přál, věřím, že je správnou volbou pro český svaz. Šel jsem do toho nezatížený nějakými křivdami z minulosti. Za celou kariéru jsem se snažil spojovat, vždy jsem upřednostňoval celý tým. V tomhle hodlám pokračovat ve vedení svazu. Věřím, že podpora bude velká a dokážeme hnutí spojit,“ uvedl Zdráhala, který věří, že mu v nové roli pomohou zkušenosti z vrcholové házené.

Chystá se ukončit kariéru a vrátit se z Kataru. „Samozřejmě klub o tom věděl, podporoval mě v kandidatuře. Včera se mě ještě ptali, jaké vidím šance. Až tak sebevědomý jsem nebyl. Zítra budu asi prvním hrajícím prezidentem nějakého házenkářského svazu, protože nás čeká zápas. V následujících 14 dnech bych dohrál první půlku soutěže a potom bych to tu ukončil. Odletěl do Čech a plně se věnoval vedení svazu,“ řekl Zdráhala.

„Nemyslím si, že ještě budu hrát někde aktivně, v nějaké nižší soutěži. Budu se plně věnovat funkci prezidenta, což bude obnášet spoustu času. Pokud něco dělám, musím to dělat na 100 procent,“ dodal.

Reprezentaci po lednových událostech přebral Rastislav Trtík, který vede mužstvo v probíhající evropské kvalifikaci. Zdráhala zatím nechtěl předjímat, zda současný trenér zůstane u týmu natrvalo.

„Je ještě brzy o tom mluvit. Jsem rád, že trenér Trtík převzal reprezentaci v nelehké době. Kluci zahráli dva výborné zápasy a věřím, že zítra zvítězí nad Ruskem. Pak budeme mít čas to s exekutivou řešit. Samozřejmě na ni budu mít vliv, ale každý máme jeden hlas. Je to rozhodnutí celé exekutivy,“ dodal Zdráhala.