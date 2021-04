Tuhý boj o MS. Švýcarky kousaly a v poslední sekundě urvaly remízu

České házenkářky v úvodním ze dvou zápasů play off kvalifikace o postup na prosincové mistrovství světa doma jen remizovaly se Švýcarskem 27:27. Svěřenkyně trenéra Jana Bašného prakticky celé utkání v Zubří dotahovaly, v závěru se sice dostaly do vedení, ale outsider v poslední sekundě vyrovnal. Odveta se hraje v úterý.

Češky na minulém mistrovství světa předloni nehrály po těsné porážce v play off s Černou Horou. Na šampionátu v roce 2017 národní tým překvapivě došel až do čtvrtfinále a konečným osmým místem stanovil nejlepší výsledek v samostatné historii. Za působení Bašného postoupily reprezentantky na mistrovství světa ještě v roce 2013, kdy obsadily 15. příčku.

„Jsme v poločase. Máme velké rezervy, víme o nich. Budeme mít dva dny na to, abychom na tom nějakým způsobem zapracovali a dostali se na mistrovství. Švýcarky si dokázaly, že se s námi dá hrát, že se přes nás dá přejít. Budeme muset do odvety hodně zlepšit naši hru, hlavně bude třeba do zápasu líp vstoupit,“ řekl při on-line rozhovoru Bašný.

Švýcarky ještě nikdy nestartovaly na velké akci a nad českým týmem v předchozích šesti zápasech nevyhrály, v Zubří ale nečekaně držely krok. Z pozice jasného outsidera mohly hrát bez zábran a celou první půli překvapivě vedly.

Domácí tým se nemohl dostat do tempa a ve 12. minutě ztrácel už tři branky. Češkám se ani ve zbytku úvodního dějství nedařilo srovnat a po přestávce prohrávaly o dva góly 12:14. Mezi tyčemi se nevedlo uzdravené brankářce Kudláčkové ani náhradnici Mučkové, obě si dohromady připsaly jen tři zákroky.

„Jak jsme avizovali před utkáním, narazili jsme na soupeře, který se velmi zlepšil a má velmi kvalitní útočnou hru. Bohužel se nám nepovedlo dobře vstoupit do zápasu,“ uvedl Bašný. „Byli jsme dva tři góly pozadu a pak jsme se snažili zbytečně zbrkle vrátit do zápasu. Potom se to s námi táhlo až do konce. Švýcarky si začaly věřit, byly v herní pohodě. Nedařilo se nám úplně to, co jsme si nachystali,“ dodal Bašný.

Do druhého poločasu vstoupily domácí favoritky lépe a ve 40. minutě Malá z trháku poprvé od úvodu utkání srovnala. Švýcarky se pak ale znovu dostaly do dvoubrankového vedení, které Bašného svěřenkyně i díky několika zákrokům Mučkové dvakrát dotáhly.

Když pak 11 sekund před koncem Kordovská poslala český tým poprvé v utkání do vedení, zdálo se, že favorit přece jen zvítězí. V závěrečné sekundě ale vyrovnala Hodelová. „Možná to mrzí, ale za tři dny se hraje znovu 60 minut. Jestli je to remíza, nebo o jeden gól, to není až tak úplně důležité,“ poznamenal Bašný.

Světový šampionát bude v prosinci hostit Španělsko.

ČR - Švýcarsko 27:27 (12:14)

Sestava a branky ČR: Kudláčková, Mučková - Hrbková 9, Kordovská 4, Knedlíková, Kvášová, Hurychová, Tichá, Marčíková a Jeřábková všechny 2, Zachová a Malá obě 1, Konečná, Mika, Maňáková, J. Franková.

Nejvíce branek Švýcarska: Kündigová 8, Hodelová 5. Rozhodčí: Lidacká, Lesiaková (obě Pol.). Sedmimetrové hody: 5/5 - 5/4. Vyloučení 5:4. Bez diváků.