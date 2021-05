Házenkářské thrillery! Karviná urvala finále v poslední vteřině

„Upřímně, ani jsem nevěděl, co se hraje za signál, ani jaký je čas,“ popisoval Vojtěch Patzel pro Českou televizi. „Vzal jsem si balon a udělal, co umím nejlíp. Prostě jsem vystřelil. Jsem moc šťastný, že to tam padlo.“

Patzel nasázel sedm branek, znovu byl nejlepším střelcem Baníku. V Plzni ovšem udělal i několik chyb, poztrácel řadu míčů. Poslední ránu měl ovšem neomylnou. „Byli jsme šťastnější,“ připustil. „Ale přijeli jsme se tady porvat o poslední zápas doma. Nepřipadalo v úvahu, abychom se vzdávali, když za námi není šedesát minut. Fyzicky i psychicky to bylo obrovsky těžké, stejně jako všechny další zápasy v sérii. Chceme hrát o titul a chceme ho vyhrát v neděli doma.“

Všechny předešlé duely byly extrémně vyrovnané. Karviná doma vyhrála 27:26, Plzeň pak dvakrát uspěla v sedmimetrových rozstřelech. Doma hrála 27:27 (na sedmičky 4:3) a v Karviné 20:20 (na sedmičky 4:2). Měla jedinečnou šanci titul doma definitivně potvrdit. Většinu času byla i lepší, ale koncovku nezvládla.

„Poslední čtyři minuty jsme nedali góla,“ pokrčil rameny Michal Tonar. „Já mě tutovku, byť to bylo s kontaktem trošku. Milan Škvařil taky stoprocentní tutovka a nic. Karviná to potrestala, neproměněné šance nás stály výhru. Konce zápasů si musíme pohlídat. Už minule v Karviné jsme vedli o čtyři a byly z toho sedmičky... Nedá se nic dělat, je to 2:2 a jedeme na pátý zápas do Karviné.“

Finále play off házenkářské extraligy mužů - 4. zápas:

Talent tým Plzeňského kraje - HCB Karviná 26:27 (15:13)

Nejvíce branek: Škvařil 8, Nejdl 5, Linhart, Tonar oba 3 - V. Patzel 7/3, Skalický 6, Růža 4. Rozhodčí: Bubeníček, Petruška. Sedmimetrové hody: 1/1 - 3/3. Vyloučení: 2:1. Diváci: omezený počet. Stav série: 2:2.