Házenkáři Karviné slaví po čtyřech letech český titul. Ve finále zdolali Plzeň

Struhující finále play off dospělo až ke svému superfinále. V neděli Karviná proti obhájcům titulu dokonale využila výhody domácího prostředí. Před našlapanými tribunami celý zápas vedla. I když skóre otevřel Vojtěch Patzel až na konci třetí minuty, finále bylo bohaté na góly. Plzeňští v první půli doplatili na 5 vyloučení a na straně domácích měl kromě loučícího se Patzela, jenž zamíří na zahraniční angažmá do Německa, střeleckou slinu i Dominik Solák.

Karvinští si do šatny nesli dvougólový náskok a perfektně zvládli také start druhého poločasu. Jan Sobol dvěma rychlými trefami vypracoval čtyřgólové vedení a zanedlouho zvyšoval už na 21:16. Západočeši se sice přiblížili na rozdíl tří gólů, na těsnější kontakt se už nedostali. „Byli jsme pořád na dostřel, ale ve druhé půli jsme neproměnili šance. Baník je proměnil a v tom okamžiku jsme to už nebyli schopní dotáhnout,“ litoval trenér Plzně Petr Štochl.

Několikrát zazářil domácí gólman Petr Mokroš, definitivní klid pak zajistil Patzel, který dvě minuty před koncem upravil na 30:25. „To už jsem úplně věřil ve vítězství. Bylo to na pět gólů a to už by se ani zázrak nemohl stát,“ líčil pro Českou televizi trenér domácího celku Michal Brůna. „Dominovali jsme ale od samého začátku, neustále udržovali náskok. Soupeři se nedostali na míň než dva góly, a to rozhodlo.“

Karviná získala celkově 12. titul v samostatné soutěži a přerušila plzeňskou nadvládu. „Baník celou sezonu odehrál skvěle, doma neprohrál jediný zápas. Vyhrál základní část, takže slaví zaslouženě,“ uznal kouč stříbrného týmu extraligy Štochl. „Hráli jsme čtvrtfinále Evropského poháru. Vyhráli jsme Český pohár, prohráli jsme na pátý zápas finále extraligy, takže celkově je sezona úspěšná. Ale vždycky je dobré poslední zápas vyhrát,“ hodnotil uplynulý ročník.

Finále play off házenkářské extraligy mužů - 5. zápas:

Karviná - Talent tým Plzeňského kraje 31:26 (15:13)

Nejvíce branek: V. Patzel 7/1, Solák, Sobol po 6 - Škvařil 6, Režnický 5, Stehlík 4/1. Konečný stav série: 3:2.

Konečné pořadí: 1. Karviná, 2. Plzeň, 3. Zubří, 4. Dukla, 5. Lovosice, 6. Brno, 7. Nové Veselí, 8. Kopřivnice, 9. Frýdek-Místek, 10. Jičín, 11. Hranice, 12. Maloměřice.