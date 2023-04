Norská energie, český postup na MS! Moc si toho ceníme, zářila hvězda

Triumf pro norského kouče Benta Dahla a omlazenou reprezentaci házenkářek. Národní tým zvládl i odvetu play off se Švýcarskem (36:27) a v prosinci si zahraje na mistrovství světa! Vrcholnou akci hostí bašty tohoto sportu Švédsko, Dánsko a Norsko. „Náš tým je úplně nový, takže si tohoto prvního úspěchu strašně moc ceníme,“ uvedla Markéta Jeřábková, největší česká hvězda.

Palubovku ulepilo šampaňské, kterým se slavil průnik na příští MS. Úsměv od ucha k uchu zdobil také Benta Dahla, kouče, který převzal házenkářskou reprezentaci loni v srpnu. Chladný Seveřan? Zapomeňte. Byl to dvaapadesátiletý chlapík, jenž vede na klubové úrovni rumunskou Valceu, jenž ke konci u střídačky emotivně mával rukama, aby ještě víc vyburcoval brněnské publikum.

Závěr play off proti Švýcarsku dohrály Češky v postupové euforii. „Od začátku jsme si šly pro vítězství. Zvládly jsme to na jedničku,“ lebedila si Jeřábková.

Bylo to povedené loučení s oblíbenou halou ve Vodově ulici. Velké mezinárodní bitvy už ve stávající podobě neuvidí, přestala vyhovovat regulím. V úterý ještě skvěle posloužila českým zájmům. Házenkářky hnalo za triumfem přes patnáct stovek diváků. „Byli fantastičtí. Čekali jsme, že přijde o něco míň lidí,“ chválila podporu z hlediště spojka Charlotte Cholevová.

Dahlovy svěřenky, které vyhrály první partii o jeden gól, nedaly v odvetě Švýcarkám šanci. Ve druhé půli navyšovaly náskok i trefami do prázdné branky, neboť soupeřky zkoušely hru v sedmi bez brankářky. Kanonýrka Jeřábková dala při „power play“ dva góly z dálky do prázdné. „Každý postup je něčím zvláštní. Nedá se hodnotit na nějaké škále, ale určitě patří mezi ty top,“ svěřila se devítibranková spojka Jeřábková, která po této sezoně přestupuje z norského Kristiansandu do dánského Herningu-Ikast Handbold.

Po zápase ji oblehli malí i velcí sběratelé autogramů a fotek. Přízně si užívaly i její parťačky. Spousta z nich v reprezentaci začíná, sbírají zkušenosti. A hned na první pokus pod novým koučem se dočkaly postupu mezi světovou elitu. Můžou se pomalu chystat na výborně zorganizovaný a divácky sledovaný šampionát. „Pro každou hráčku je sen zahrát si na takové vrcholové akci. Moc se na to těšíme,“ zářila Cholevová z Baníku Most, autorka tří gólů.

Atraktivitu vnímá také Jeřábková, v sedmadvaceti letech jedna z nejzkušenějších. „Skandinávie je mi v současné době hodně blízká. Bude to určitě profesionální a dobrý turnaj. Je jedno, kde budeme hrát. Hlavně, že tam jsme,“ neřešila místo, kde Češky absolvují základní skupinu.

Pod Dahlem se změnilo mnohé. Od systému hry po komunikaci. Ta probíhá v angličtině. „Trenér Bašný byl předtím u reprezentace deset let, odvedl skvělou práci. Troufám si říct, že žádná práce se nedá dělat věčně,“ mínila šampionka Ligy mistrů. „Teď je tady nová energie, trenér nám má co předat. Ten tým je hrozně mladej. Na druhou stranu, ukázali jsme, že má obrovský potenciál,“ dodala mladší sestra Jakuba Jeřábka, hokejového obránce Třince.

Norský expert na lavičce razí společně s krajanem-asistentem Geirem Oustorpem moderní trendy, které vzaly hráčky za své. „Spolupráce nám vyhovuje,“ ujistila Jeřábková. „Házená se posouvá a my jdeme správným směrem. Určitě je to krok dopředu,“ kvitovala Cholevová norský dohled.

Odvetné utkání play off kvalifikace MS házenkářek:

Česko - Švýcarsko 36:27 (17:10)

Sestava a branky Česka: Kudláčková, Novotná - Polášková, Kordovská 4, Mikulášková, Šustáčková 3, Stříšková, Stellnerová 3, Kuxová, J. Franková, A. Franková 2, Zachová 2, Kovářová 3, Jeřábková 9, Malá 7, Cholevová 3.

Nejvíce branek Švýcarska: Kündigová 6, Bucherová 4.

Rozhodčí: Prastaloová, Balvanová (obě Bosna).

Sedmimetrové hody: 2/2 - 4/4. Vyloučení: 1:0. Diváci: 1515. První zápas: 32:31, postoupilo Česko.