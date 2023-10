Výhra je povinnost. Ale kdo jsou Finky, jak hrají? Házenkářky jdou do neznáma

Finky jsou házenkářský trpaslík, postupy na velké akce jim bývají zapovězeny. Zaplněná hala DATART požene za triumfem český výběr norského trenéra Benta Dahla. „Kvalifikace mistrovství Evropy hraje v našem projektu vedle světového šampionátu další zásadní roli. Musíme se soustředit od úplného začátku. Je to zápas, který musíme vyhrát,“ nabádal trenér, jemuž chybí na pořádnou přípravu čas.

Tým se sešel v pondělí a hned dva dny nato vyrazí na Finsko. „Je to náš úplně největší problém,“ souhlasil Dahl. „Ale je to pro všechny stejné. Budeme muset kontrolovat utkání, nic nepodcenit a dobře vykročit směrem k Portugalsku. Důležitá bude každá minuta. Vyzkoušíme i některé mladé hráčky,“ plánoval. „Já jsem se těšila na všechny. Nejvíc na Maky Jeřábkovou, protože jsme velmi dobré kamarádky. Je super si zase promluvit s někým česky,“ líčila spojka Charlotte Cholevová, která po minulé sezoně přestoupila do francouzského Brestu. „Finsko jsem možná nikdy ani neviděla hrát. Je to pro mě osobně velká neznámá,“ přiznala.

Norský expert se spoléhá na pomoc fanoušků. Reprezentace táhne. „Je to klišé, ale diváci jsou vážně naším dalším hráčem a velkou výhodou. Naposledy v Brně jsme i díky nim jednoznačně vyhráli nad Švýcarskem,“ připomněl předchozí zkušenost. Teď se mají vytáhnout zlínští příznivci.

V neděli čeká Češky druhý kvalifikační duel v Portu s Portugalskem. Bude u toho i nový asistent Daniel Čurda.