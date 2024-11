Jeřábková před ME: Zodpovědnosti se nebojím. Podporuje ji bratr hokejista

Vrchol sezony pro české házenkářky je tady. V Debrecínu v pátek rozehrají part na EURO proti Rumunsku. Bude to celkově pro svěřenkyně norského kouče Benta Dahla balkánský trojboj v cestě za postupem. Ten by měla řídit i nejproduktivnější hráčka posledního MS Markéta Jeřábková. „Nejsem v nároďáku první rok. Ráda beru zodpovědnost do svých rukou. Každá z nás ale musí plnit svou práci na sto procent. Nikdy to není o jednom člověku,“ říká hvězdná spojka dánského Ikastu.

Horkokrevné Rumunsko, pak ještě Srbsko a Černá Hora. Jako by los chtěl Češkám přihrát do cesty jen žhavé uhlíky. Debrecín, kde národní tým všechna utkání odehraje, se navíc nachází zhruba třicet kilometrů od rumunských hranic, takže se čeká bouřlivá kulisa. „Maďarsko je vyhlášená házenkářská země. Speciálně v Debrecínu bude atmosféra dobrá,“ libuje si Jeřábková, která taky bude mít v hledišti důležitou podporu.

„Přijede mi rodina, přítel s dcerou. Když můžou, tak přijedou kamkoliv, to jde,“ hlásí znamenitá střelkyně. Její bratr třinecký hokejista Jakub Jeřábek často v posledním roce laboruje se zraněními. Je ale ve hře, že by svou sestru také přijel podpořit. „Brácha je v plné sezoně. I když prohlašoval něco ve smyslu, že dostane pauzu, když postoupíme ze skupiny. Plánovat se dvěma dětmi se ale zase tolik nedá. Kuba prožívá náročný rok po zdravotní stránce. Má ode mě velkou poklonu. To, jak se s tím pere, je za mě obdivuhodné. Je to o velkém morálu. U nás v rodině to tak asi funguje. Navzájem se maximálně podporujeme a stojíme při sobě,“ rozpovídala se Jeřábková, která se může pyšnit například dvěma tituly v Lize mistryň v dresu norského Kristiansandu. V roce 2022 se dokonce stala MVP (nejužitečnější hráčkou) Final Four Champions League. A pálí jí to i v reprezentaci.

Nejenže v poslední fázi přípravy na šampionát dokázala nastřílet Španělsku deset a Angole dokonce jedenáct branek. Na EURO do Maďarska odjela jako nejproduktivnější hráčka posledního MS 2023, kde nasázela 63 branek. Pomohla tak Česku do čtvrtfinále a celkově k 8. příčce. Došlo tím na vyrovnání historicky nejlepšího výsledku českých házenkářek na MS z roku 2017.

I proto je teď očekávání velké před kontinentálním měřením sil. „Jedeme si šampionát nejen užít, ale taky odvést adekvátní výsledek. Co se týče mé formy, těžko ji posuzuju, ale v nároďáku nikdo nehraje na půl plynu. Jde o to se dobře sehrát v nějakých dvojičkách, trojičkách,“ říká Jeřábková, ale zároveň si uvědomuje zrádnost turnaje. „Vidím velký rozdíl mezi Eurem a světem. Už jen z toho pohledu, že je vlastně jednodušší se dostat na MS dál než na ME. Ten systém je jiný. Kdo vypadne na Evropě, jede domů, na světovém šampionátu se hrají takové zápasy útěchy. Základ je nyní postoupit ze skupiny. Ještě bohužel nejsme ve fázi, že bychom si mohli určovat, s čím budeme spokojené. Nejsme Francie nebo Norsko. Pojďme zůstat nohama na zemi,“ říká největší česká hvězda. Ze skupiny do dalších bojů postoupí celky na prvním a druhém místě.

I na EURO je českým ženám osudová osmička. Na 8. místě se reprezentantky umístily v letech 1994 a 2002. Od té doby to nikdy na vyšší stupínek nedotáhly. „Laťka je nastavená vysoko a bylo by dobré nepropadnout, což se už v minulosti Češkám stalo, kdy tým skončil osmý na světě a pak na Euro to dopadlo hůř než špatně. Je potřeba se poučit,“ burcuje Jeřábková.

„Jsme o rok starší a zkušenější než na MS. Každý zápas nás posouvá. Tým zůstává pod koučem Dahlem vlastně stejný. Na tomto turnaji by to mělo být vidět. Může to hrát svou roli. Za mě je česká skupina nejvyrovnanější ze všech na turnaji a na tu konfrontaci se těším,“ zakončuje osmadvacetiletá rodačka z Plzně.

Program českých házenkářek v základní skupině ME: