Kuzník o terapii tmou, drastickém shazování a hádkách s Rockem: Štve mě

V osmnácti vyhrál první profesionální titul, nyní míří na vrchol Oktagonu. Matěj Kuzník (28 let) už deset let patří ke špičce lehké váhy na domácí scéně. V profesionální kariéře, kterou odstartoval v patnácti letech, se střetl s hvězdami jako Ľudovít Klein, Ronald Paradeiser nebo Miroslav Štrbák. V podcastu Fight! vypráví o sedmidenní terapii tmou, drastickém shazování i přestřelkách na sociálních sítích s kontroverzním Angličanem Shemem Rockem.

„Rock mě štve. Vyzval celou československou scénu. Dvakrát mi přišla nabídka, abych s ním zápasil a já vždy přijal. Jeho management to ale pokaždé zamítnul. Nevím, jestli přímo on, ale určitě o nabídce musel vědět. A teď na sociálních sítích dělá, jakoby nic netušil. To se mi nelíbí. Když si hraješ na tvrďáka, stůj si za svými slovy,“ poodkryl zákulisí Oktagonu Matěj Kuzník.

Sedmý muž žebříčku lehké váhy Kuzník zahájil úctyhodnou kariéru už v patnácti letech jen po několika měsících tréninku. „Bylo to pro mě nepředstavitelné. Nastoupil jsem před čtyři sta lidí proti osmadvacetiletému soupeři, kterému všichni říkali řezník. Ne, že by byl tak dobrý, ale byla to jeho profese. Do ringu vešel se sekáčkem na maso a ve výsledku nedal ani jeden úder,“ vzpomíná s úsměvem český bijec.

„Teď mám ty největší ambice. Chci si dojít pro titul Oktagonu. Dřív jsem se chtěl držet v top desítce, ale nikdy jsem si nevěřil, že bych mohl dojít až na vrchol. Tím, že jsem si prožil opravdu těžké časy po posledním zranění, se ve mně něco změnilo. Nyní si i díky soustavné práci na mentálním tréninku věřím nejvíce,“ vypráví Kuzník.

V podcastu, který je k poslechu na webu iSport, YouTube i podcastových aplikacích, odhaluje Kuzník plány do budoucna. Dočká se odvety s Jaroslavem Pokorným, a jak se jeho rodina vyrovnávala z odchodem ze školy v pouhých sedmnácti letech?

Podívejte se na VIDEO.