Rychlá náhrada za Kincla. Čepo stojí před obrovskou výzvou, věří Novotný

Turnaj ztratil hlavní hvězdu. Ondřej Novotný přesto láká na kartu bohatě obsazenou známými tvářemi. „Nastoupí oblíbenci Karlos Vémola, Dan Škvor, Radek Roušal i Magda Šormová. Účast domácích jmen je nebývale velká a těší se neuvěřitelné kvalitě,“ hodnotí a prozrazuje, jak moc se už hala zaplnila. „Máme prodáno přibližně čtrnáct tisíc lístků plus ty, které spravuje sama O2 arena. Zbývá posledních dvacet procent lístků. I kdybychom odteď ani jeden lístek neprodali, stále jsme udělali skvělý výsledek.“

Očekávané bitvě o pás vpadla do cesty zlomenina Kinclovy očnice. Organizace musela čtrnáct dní před turnajem shánět náhradu. „Je to součást mého denního chleba. Poslední roky života nedělám nic jiného, než že řeším a skládám zápasy. Mým úkolem je dotáhnout někoho, kdo je relevantní, a to se povedlo,“ soudí Ondřej Novotný, spolumajitel Oktagonu.

Krize zažehnána. Pro Vlasta Čepa se našla náhrada do titulového boje za zraněného šampiona Patrika Kincla. Se Slovákem se 29. prosince o prozatímní pás v pražské O2 areně utká debutant v Oktagonu Piotr Wawrzyniak. I když turnaj s pořadovým číslem 51 ztratil hlavní tvář, nabitá karta láká na finále Tipsport Gamechangeru i mnoho domácích tváří.

Zpoza severních hranic přijede o titul bojovat polský šampion Wawrzyniak. „Věděl jsem, že se Piotr připravuje na turnaj KSW, který proběhl minulý víkend, aby mohl zaskočit v případě zranění některého z bojovníků,“ vypráví Novotný. „Neměl přímou nabídku, ale zápasilo tam mnoho borců v jeho váhové kategorii, a tak zkoušel štěstí. To se na něj nakonec usmálo.“

Čepo sice nestane proti evropské dvojce Kinclovi, přesto však bude čelit vysoce kvalitnímu bijci. „Pro Vlasta je to pořád obrovská výzva. Piotr je ve světovém žebříčku o pětapadesát příček nad ním, vybojoval pás Babilon MMA a táhne šňůru čtyř vítězství,“ varuje spolumajitel organizace.

Znovu ožít měla dlouho trvající rivalita s Matějem Peňázem. Ten se však představil teprve před deseti dny. „První volbou byl Peňáz. Také byl ve hře Engizek, ale ten má potvrzený zápas v Oberhausenu a nahradit jej by bylo těžké. Matěj byl jasná volba. Oba zmínění by však měli problém shodit potřebná kila,“ vysvětluje promotér.

Kincl sám s úlevou přiznal, že nebude muset podstoupit operaci a čeká ho „pouze“ šest týdnů rekonvalescence. „Patrik chce zápasit co nejdříve, ale zároveň jsme si jasně řekli, že musíme počkat, až uvidíme, jak se bude zlomenina hojit. Až pak začneme něco plánovat,“ vysvětluje Novotný. „Nemá teď však cenu bazírovat na nějakém konkrétním datu. Ve chvíli, kdy mu doktoři dají zelenou na trénink v plném kontaktu, začne plánovat. Věřím, že jeho zápas se odehraje v první polovině příštího roku.“