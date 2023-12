Peňáz: nová tvář českého MMA? Bylo by krásné zápasit o titul v Edenu, říká

Snový comeback vycházející hvězdy. Matěj Peňáz v sobotu po roční pauze doručil expresní KO, vytrhl tisíce ostravských fanoušků ze sedaček a vyhlásil tažení za titulem Oktagonu. V kleci vyzval bývalého britského šampiona Matthewa Bonnera, načež promluvil o střetu s vítězem duelu Patrika Kincla a Vlasta Čepa. O pás střední divize by se rád pobil v červnu v Edenu.

Zranění lokte mu zbrzdilo vzestup světem MMA. Po roce však plynule navázal dalším bleskovým KO. Na Oktagonu 50 finišoval za pouhých 29 sekund, když přesně zakontroval divoký útok norského soupeře Oleho Magnora. „Jsem plný euforie. Doufal jsem, že budu schopný zápas ukončit už v prvním kole,“ těšil se Peňáz z nejrychlejší výhry v kariéře.

Zničujícím knockoutem show neskončila. Sedmadvacetiletý bojovník se chopil mikrofonu a vyzval zkušeného Brita. „Chtěl bych se brzy vrátit do boje a zůstat tak co nejvíce aktivní. Další příležitost chci na turnaji v Newcastlu 27. ledna. Nabízí se Matthew Bonner. Byl šampionem Cage Warriors, porazil borce z nejvyšší kickboxerské ligy. Myslím, že je solidní soupeř,“ prohlásil Peňáz vyhýbaje se trashtalku.

Bitva o titul v Edenu?

Po prodloužení nejdelší série vítězství ve střední váze přišla řeč na dobytí trůnu Oktagonu. „Mám v hlavě titul. Myslím, že už teď jsem právoplatný vyzyvatel. Bojoval jsem v Oktagonu osmkrát, vše vyhrál a sedmkrát rozdal KO. Mám také nejvíc zápasů ze všech ve střední divizi,“ vysvětlil Peňáz nárok na pás.

Na vrcholu střední váhy stojí neoblomný Kincl, kterého za dva týdny čeká už třetí obhajoba proti Čepovi. Právě slovenský bojovník má s Peňázem nevyřízené účty, jež se začaly střádat už během turnaje Underground v roce 2020. Z vyhroceného finále pyramidy tehdy musel český bijec kvůli zranění odstoupit. Vzájemný zápas byl domluven ještě třikrát. Ani jednou se však neuskutečnil.

Zatímco Peňáz rehabilitoval po děsivém zranění lokte, Slovák se probil na post vyzyvatele. „Rozhodně bych se chtěl Vlastovi postavit. Náš zápas se promuje roky a debaty o tom, kdo by vyhrál, se vedou už opravdu dlouho. Rád bych to dostal z hlavy, proto s ním chci bojovat, i když je samozřejmě důležitější zisk titulu,“ přiznal vycházející český fenomén.

Peňáz více než na protivníka míří na trofej samotnou. Může se tak stát, že se nakonec střetne s nejlepším bojovníkem napříč divizemi Oktagonu. „Patrika (Kincla) znám osobně. Hodně ho respektuji a mám ho rád. Dokonce jsme spolu trénovali na začátku mé MMA kariéry, takže vím, jak moc kvalitní a chytrý zápasník je,“ promluvil bývalý elitní kickboxer o současném šampionovi. Na rozdíl od mnoha kolegů mu dobré vztahy s oponenty v boji nebrání. „Já zápasení neberu vůbec osobně. Jde mi o poměření schopností a zodpovězení otázky, kdo je lepší sportovec. Náš vzájemný zápas si dokážu reálně představit.“

Český bijec nejednou zmínil, že chce být po nepříjemné pauze aktivnější. To jde ruku v ruce s načasováním jedné z největších událostí evropského MMA. V červnu Oktagon uspořádá vůbec první turnaj na fotbalovém stadionu. Dá se očekávat, že se fanoušci dočkají nejen odvety Attily Végha a Karlose Vémoly, ale i dalších titulových střetů.

Když Peňáz opět zazáří na konci ledna, zůstane mu do června dostatek času, aby se připravil na pětikolový duel o pás. „Časově to vychází hezky, takže bych o to určitě stál. Zápasit v Edenu by byla krása,“ usmíval se bijec při pomyšlení na naplněný stadion pod otevřeným nebem. „Nechci moc předbíhat. Přede mnou je teď Newcastle a kvalitní soupeř,“ vrátil se Peňáz okamžitě nohama na zem.

Matěj „Money“ Peňáz