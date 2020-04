Koronavirus pokořil i MMA, turnaj UFC nebude. Šéf dál věří v rychlý návrat | iSport.cz

Snažil se, vymýšlel stále nové alternativy, bojoval, i tak ale odchází prezident UFC Dana White poražen. Po několika změnách původního plánu se nakonec rozhodlo o tom, že očekávaný galavečer UFC 249 bude kvůli pandemii koronaviru odložen. Rozhodli o tom partneři věhlasné organizace.

„Byl jsem připraven všechno uskutečnit, ale společnosti ESPN a Disney mě požádaly, abych si dal pohov. Miluju a respektuji své partnerství s nimi, a tak jsem turnaj odložil,“ řekl White pro ESPN.

Plánování turnaje UFC 249 se potýkalo s problémy téměř od začátku. Kvůli koronavirové krizi to hned zprvu vypadalo, že bude celá akce zrušena, to však vedení UFC odmítalo. Nejprve se musel galavečer přesunout z New Yorku. Whita napadlo, aby se odehrál v hotelu Tachi Palace v indiánské rezervaci. Přišla ale další rána, změna hlavního zápasu. Šampion lehké váhy Chabib Nurmagomedov totiž pobývá v Rusku v karanténě, a tak se ani na pátý pokus nepovedlo domluvit jeho střet s americkým vyzyvatelem Tonym Fergusonem.

Ani to však neznamenalo pro fanoušky bojových sportů konec nadějí. Rodáka z Dagestánu měl nahradit Američan Justin Gaethje, čtyřka lehké divize. Ve čtvrtek se objevily další špatné zprávy, když odstoupila Rose Namajunas, která měla účinkovat v hlavním předzápase turnaje. Do odvety s Brazilkou Jessicou Andradeovou odmítla nastoupit poté, co jí na následky koronaviru zemřeli dva členové rodiny.

Finální rozhodnutí pak zařídilo právě ESPN společně s Disney. Whita podle jeho slov kontaktovali lidé z nejvyšších pater těchto společností a požádali jej, aby turnaj zrušil. Kdy se tak dočkáme dalšího galavečera, není jasné. Prezident nejslavnější MMA organizace však stále touží po rychlém rozběhnutí kolotoče turnajů a stojí si za tím, že UFC bude první sportovní asociací, která se naplno vrátí, hned jak to bude možné.

K tomu by měl pomoci i takzvaný „bojový ostrov“, na němž by se turnaje odehrávaly. „Budujeme infrastrukturu celého ostrova a turnaje poběží ihned, co to půjde,“ prohlásil White pro tiskovou agenturu AP.