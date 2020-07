Jiří Procházka nadchnul hvězdu UFC: Je divný, to se mi líbí. Rozebral ninja gesta | iSport.cz

37letý Thompson byl z Procházky unešený už při živém sledování turnaje UFC 251. Na Twitteru vyjádřil svůj úžas nad knokautem, který si podle něj český bojovník chystal tím, jak si neustále sahal na ruku. „Woooooow! Jsem přesvědčený, že si tu ruku nabíjel pokaždé, co si ji chytil!“ napsal v neděli nad ránem.

Teď Procházkovi věnoval video na svém kanále na YouTube, který odebírá přes 200 tisíc lidí. „Začal fakt divně, dělal podivné věci. Původně jsem si myslel, že si zlomil ruku, protože si ji pořád držel. Ale asi ji „nabíjel“. Pak dělal různé kung-fu pohyby, vypadal jako z Karate Kida,“ usmíval se bojovník s přezdívkou „Wonderboy“.

„V prvním kole byl třikrát málem knokautovaný, ale nenechal se zastavit,“ řekl Thompson, a rozebral, co vedlo k Procházkovu úspěchu. „Ve druhém kole rozdal pár ran, měřil si soupeře svým ninjovským prstem,“ napodoboval Jiřího gesto.

„Vypadalo to, že si nabíjí ránu pěstí, ale místo toho si řekl: Nene, trošku to změním, a pošlu kop přímo na čelist. Bylo chytré, že vyměnil strany. Měl pak přímou cestu k Volkanově bradě, který asi očekával, že kop z takové blízkosti přijde spíš do těla, a tak nechal ruku dole a nehlídal si hlavu,“ rozebral Thompson, co se dělo před osudovým K.O. „Volkan byl v problémech, zacouval k pletivu a schytal jednoduchou kombinaci. Chladný knokaut.“

Thompson předpokládal, že Oezdemir v zápase uspěje, po boji se z něj ale stal nový fanoušek českého zápasníka. „Je divný, a to se mi líbí. Hrozně rychle letí vzhůru žebříčkem,“ pochvaloval si americký bojovník, který má za sebou výhry nad hvězdami jako jsou Jorge Masvidal, Robert Whittaker nebo Rory MacDonald.

„Vypadá to, že UFC se ho snaží rychle prosadit. Kdybych byl jeho trenér, řekl bych si o soupeře, který je někde blízko na žebříčku, možná i trošku vzadu, abychom se v divizi rozkoukali. Když takové zápasníky tlačíte až moc, nezvládnou si navyknout na takovou úroveň boje a odpadnou,“ varoval.

