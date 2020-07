Procházka: V UFC jsem chválil Čechy. Oslavy doma? Odstřelíme vesmír! | iSport.cz

O premiéře v UFC už Jiří Procházka mluvil během pár dnů tolikrát, že je s podivem, že dokáže stále prozrazovat něco nového. V redakci deníku Sport se ale rozpovídal o tom, která česká jména v americké lize snů zmínil, proč si zvolil do boje volné šortky nebo jaké to bylo, poslouchat své jméno z úst nejslavnějšího MMA uvaděče. „Buffer se na mě podíval a začal mluvit… Vlil mi tím do těla energii,“ zavzpomínal sedmadvacetiletý bojovník z Hostěradic.

Ráno v půl sedmé po návratu z UFC jste dával na sociální sítě video ze Staroměstského náměstí. Končily právě oslavy, nebo už jste vstával?

„Už jsem vstával. Šel jsem spát kolem dvanácté, půl jedné. Byl jsem ale nemile probuzen svými trenéry, kteří kolem třetí čtvrté završili oslavy. Ráno jsem se šel projít na Staromák, protože jsem nikdy nebyl v Praze v takhle brzkém čase, kdy nejsou nikde lidi. Chtěl jsem vidět to kouzlo, a nádhera, úžasný. Byl jsem z toho očarovaný.“

Takže fanoušci už budou vědět, že po dalším velikém vítězství vás najdou na Staroměstském náměstí, což je už taková sportovní tradice.

„Třeba, ale v netradiční době. (směje se) Buď pozdě večer, nebo brzy ráno.“

Jak včerejší oslavy vlastně vypadaly?

„Nebyla to ještě úplně oslava, spíše takové posezení, potkání se s lidmi z Prahy, co byli poblíž. Jenom jsme tak poseděli, pokecali, vypili jsme pár pivis.“

Takže jen takový trénink na skutečnou oslavu. Jak dlouho vlastně potrvá, kolik štací vás čeká?

(rozesměje se) „Už teď vím, že jsem zabukovaný na víkend kamarády z Hostěradic, odkud pocházím. Míváme oslavy, kde sejdeme všichni a odstřelíme vesmír.“

Jsou na vás v jihomoravských Hostěradicích hrdí? Přece jen jste je hodně zpropagoval.

„Už když jsem před lety zápasil na zdejších akcích, Hostěradičáci mě jezdili podporovat. U nás jsme takoví, že jakmile se člověk někde blýskne, lidi za ním stojí. Když se třeba dařilo našemu fotbalovému klubu, tak s ním jezdilo hodně fanoušků a dělali všude pořádný bugr, aby to stálo za to. My si to tam umíme dobře oroštovat.“

Ještě než jste odletěl z Yas Yslandu, udělal jste si společnou fotku s několika hvězdami: komentátorem Jonem Anikem, bývalým zápasníkem Michaelem Bispingem a slavným uvaděčem Brucem Bufferem. Máte nějaký zážitek ze zákulisí?

„Ani ne, přišel jsem za nimi ráno u snídaně a řekl: Borci, můžu se s vámi vyfotit? Oni hned souhlasili, pochválili mi zápas, chvíli jsme si o tom povídali a pak si řekli na brzkou shledanou.“

A nesnažil jste se Bufferovi vysvětlil výslovnost svého jména? Uváděl vás jako Prošááásku.

„Ne ne, vůbec. A musím říct, že mám takové chvíle rád, kdy uvaděč udělá nějaké gesto na zápasníka a začne ho nahlas ohlašovat. Buffer se na mě podíval a začal mluvit… Vlil mi tím do těla energii. Fakt se mi to líbilo. A ten jeho hlas! Má to své kouzlo.“

Ptali se vás lidé z UFC na českou MMA scénu?

„Ano, ptali se mě na přípravu, a tam jsem zmiňoval lidi, se kterými jsem se tu připravoval, spároval s nimi. Topky z Česka.“

Koho jste zmiňoval?

„Miloše Petráška, Michala Martínka, Karlose Vémolu, Artura Omarova… Kluky od nás z gymu, například Andrése Rašku, který mi hodně v přípravě pomohl jako sparingpartner, Jana Gottvalda… Zmiňoval jsem skutečně jen kluky z Česka, protože jinde jsem nebyl, a vidíte, že to jde.“

Hodně se řeší, že jste si během zápasu často upravoval rukavici. Byl s tím nějaký problém?

„Ne nebyl, nebudu to nijak rozebírat, byl to nějaký můj tik, který prostě ve svém stylu mám.“

Tento, jak říkáte tik, už jste používal i v předešlých zápasech, ale ne v takové míře. Nebyla to trochu hra se soupeřem, aby si myslel, že máte něco s rukou?

„Ne. Nad tím jsem sice přemýšlel, že bych mohl něco takového udělat, co se týká strategie. Věděl jsem například, že půjde po té noze, a bude mi dávat lowkicky (kopy), že bych tam třeba naznačil bolest a potom z toho vystartoval, ale říkal jsem si, že by se to nemuselo vyplatit. A kdybych to udělal, tak přirozeně, sám od sebe. Ale neudělal jsem to, takže to tak nemělo být.“

V zápase jste měl delší šortky s rozparkem po stranách. Proč jste zvolil zrovna ty?

„Podle Jona Jonese (šampiona polotěžké váhy). Viděl jsem ho v nich dříve zápasit, líbilo se mi to a napadlo mě tehdy, že jestliže půjdu do UFC, takové šortky prostě chci.“

