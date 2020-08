Muradov zná soupeře v UFC: Chci vyhrát pro dceru! Fandí i Mayweather | iSport.cz

Fantastický příběh. Život Machmuda Muradova jako by psal hollywoodský scenárista. Z kluka z chudé uzbecké rodiny se stal bojovník UFC, kterému občas volá nejbohatší boxer nebo prezidentův syn. „Pořád jsem ale nohama na zemi, makám, protože pohádka teprve začala,“ tvrdí třicetiletý gladiátor žijící v Praze.

Co říkáte na svého dalšího soupeře?

„Věděl jsem, že se s ním jednou potkám, protože je asi sedmnáctý v žebříčku. A vím, že pokud ho porazím, a já ho porazím, tak budu třináctý nebo čtrnáctý. Mně on jako soupeř vyhovuje. Chodí v postoji, ukončuje málo, většinou vyhrává na body. Fyzičku nějakou má, ale myslím, že mám lepší. Mám také víc zkušeností, i když ne z UFC. A to i z boxu a kickboxu. Na druhou stranu dostal se do UFC a je tam už dlouho, asi sedm let, a udělal tam třináct zápasů.“

MACHMUD „MACH“ MURADOV Narozen: 8. února 1990 v Dušanbe (Tádžikistán) Profesionální bilance: 24:6 Výška/váha: 188 cm/84 kg Tým: Monster Gym Největší úspěch: Je prvním bojovníkem uzbeckého původu v UFC

Takže jste s ním jako rivalem spokojen.

„Jo jo, super soupeř. Koukal jsem, že lidi na sociálních sítích píšou, že nevyhraju, že na něj nemám. Jiní zase píšou, že je slabý… K tomu bych řekl, že v UFC slabí soupeři nejsou, a proto tam všichni míří. On má za sebou navíc teď tři výhry, takže to bude pro mě a můj tým veliká zkouška, ale věřím tomu, že vyhraju. Jsme navíc na hlavní kartě, což je taky velká věc. Bude u toho asi i Dana White (prezident UFC), který Jotka zná, takže musím předvést svou kvalitu a přejet ho.“

Tím, že se jedná o Poláka a vy v Polsku trénujete, tak je to i trochu výhoda, ne?

„Kluci tam ho znají, i trenér. Ale to je jedno. Díval jsem se na jeho zápasy, když jsem ten souboj přijal, a říkal jsem si, ale jo, to je v pohodě.“ (pousměje se)

Sám jste se s ním ale nikdy nepotkal, že byste třeba spárovali?

„Ne, on už dávno žije v Americe, ale kluci z Ankos gymu, kam jezdím, se s ním prali. Takže mi něco už do ucha pošeptali.“

Co u něj vnímáte jako silné stránky?

„Všechno. Postoj, zem, je takový komplexní.“

Jak často teď trénujete, a bude se měnit intenzita postupem času?

„Dvakrát denně až do konce přípravy. V neděli třeba jedenkrát, záleží na tom, jak se cítím.“

Kde se budete připravovat, nějaká změna?

„Ne, klasicky tady a v Polsku.“

Takže žádný nový gym nenavštívíte. A co UFC Performance Institute?

„Netuším. Leda by nám dali zápas ve Státech. Ještě nikdo neví, kde se galavečer bude konat. Jestli v Americe, nebo Abú Zabí. Když to bude v Emirátech, tak odletíme začátkem října, pokud v Americe, tak to taky nějak tak vyjednáme. Mám tam totiž dobré podmínky na trénink. A nejen v UFC Institutu.“

Ano, například u kamaráda Floyda Mayweathera. Jeho jste teď dlouho nemohl navštívit.

„Včera jsme spolu mluvili po telefonu, takže v pohodě.“

Komentoval nějak váš další souboj?

„Ne, říká jen: ‚Makej, vím, že vyhraješ.‘ Nic víc. (pousměje se) Napsal mi ještě: ‚Pro tebe jsem tady, kdykoliv, cokoliv.‘“

To je fajn sdělení od takové legendy.

„Včera mi volal i prezidentův syn. To je pro mě veliká motivace. Říkal, že cokoliv bude potřeba, to zařídí a prý musím vyhrát. ‚Makej a vyhraj.‘ Navíc se mi nedávno narodila dcera, což je pro mě úplně nejvíc a chci pro ni vyhrát.“

Syn uzbeckého prezidenta má MMA ve vaší zemi na starost, že?

„Ano, stará se o tamní asociaci. Seděl právě s rodinou a říkal mi, že táta pozdravuje… Pro mě to hrozně moc znamená, a je to opravdu veliká motivace, kterou hned tak někde nenajdete. Moc si toho vážím. Jsem obyčejný kluk z malého města, který neměl nic, a teď mi volají takové osobnosti.“

Pohádkový příběh.

„To ano, ale pořád jsem nohama na zemi, makám, protože pohádka teprve začala.“

Jistou dobu jste mluvil o tom, že byste chtěl zápasit ve veltrové váze (do 77 kg). Teď budete nastupovat opět ve střední (do 84 kg). Už v ní hodláte zůstat?

„Ano, cítím se v ní dobře. Teď mám devadesát jedna kilo a je to fajn, hubnu pak krátce před zápasem. Třeba kdybych dostal souboj s Conorem nebo s nějakým jiným top soupeřem, tak bych šel do veltru, jinak nemám proč.“

Šampion střední divize Israel Adesanya se v září střetně s tvrďákem Paulem Costou. Jak to podle vás dopadne?

„Adesanya vyhraje, jeho pohyb nebude Costovi sedět. Navíc Adesanya dobře kope, takže myslím, že vyhraje a počká ještě na mě s tím pásem.“ (směje se)

Jak jste sám zmínil, stal jste se nedávno otcem, jak si užíváte této role?

„Je to top! A hlavně veliká motivace. Nic víc k tomu neřeknu. Každý chlap to musí zažít.“

Dceru jste pojmenoval Rumia po své mamince, nicméně ta ji ještě naživo neviděla, že?

„Přesně tak, ona sem nemůže přijet. Chtěla, kvůli koroně však nemůže. Nedá se nic dělat. Ale rodiče jsou šťastní, že se stali babičkou a dědečkem. Jsem hlavně rád, že už jsou v pořádku. Měli taky koronu. U nás v Uzbekistánu se to hodně rozjelo. Dost lidí tam umřelo, někteří rodiče a prarodiče mých kamarádů. Proto v každém postu na Instagramu teď v ruštině píšu, ať si lidé dávají pozor, že to není žádná legrace. Lidé tady se mě občas ptají, proč nosím masku, i když trénuji v lese. Je to proto, že chci jít příkladem lidem u nás.“