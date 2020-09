Obrovský potenciál! Dvořák si pojistil budoucnost v UFC, myslí si osobnosti

David Dvořák po druhé výhře v UFC • FOTO: Instagram Davida Dvořáka Znovu výhra, tentokrát ale mnohem suverénnější. David Dvořák v zápase s Američanem Jordanem Espinosou prakticky nezaváhal. Držel se skvělé taktiky a připsal si tak patnácté vítězství v řadě. A co to znamená pro jeho budoucnost? Vyšší peníze a jistota další smlouvy, tvrdí osobnosti českého MMA. „David by měl mít před sebou druhý a výrazně lepší kontrakt,“ předpovídá například moderátor a komentátor Ondřej Novotný. Veliká paráda! Druhé vítězství Davida Dvořáka v UFC nadchlo českou scénu bojových sportů. Několika osobností jsme se proto zeptali nejen na to, co říkají na poslední výkon osmadvacetiletého bojovníka, ale i na to, jaký vliv bude mít tento výsledek na jeho budoucnost v nejslavnější lize světa.

Karlos Vémola, MMA zápasník Karlos Vémola se usmívá při rozhovoru s Attilou Véghem • Foto Barbora Reichová (Sport) „Skvělý výkon! Naprosto s přehledem vyhrál 3:0 na body. Může to znamenat jen dobrou budoucnost v UFC, že se tam ještě dlouho udrží a bude dělat velké věci. Po dvou výhrách už se o něm začne v divizi určitě mluvit. David do toho ještě šlápne, zamaká a myslím, že je před ním parádní budoucnost, protože je ještě mladej, šikovnej a udělal skvělé zápasy s dobrými soupeři. Pecka, super!“

Machmud Muradov, UFC zápasník MMA zápasník Machmud Muradov v gymu Petra "Monstra" Knížete • Foto Sport/Michal Beránek „Hezký, taktický zápas. Říkal jsem dopředu, že David bude lepší, myslel jsem, že Espinosu ukončí, ale to je jedno, hlavní je výhra. Každé vítězství v UFC posouvá. Myslím, že po třetím zápase dostane nabídku na lepší peníze. A posune se v žebříčku. Posledních pět zápasů bojovníků z Česka skončilo výhrou. Jirka Procházka zvítězil, já jsem dvakrát vyhrál a teď David podruhé taky. Mám z toho radost. Je super, že takhle roste MMA v České republice. UFC to určitě vnímá.“

Ondřej Novotný, moderátor a komentátor bojových akcí Promotér a moderátor Ondřej Novotný • Foto Oktagon MMA „Takticky krásně zvládnutý zápas. V podstatě bezchybný. A vliv by to mělo mít takový, že na konci první smlouvy bude skóre nejhůř 2:2, a s tím se neodchází. Takže David by měl mít před sebou druhý a výrazně lepší kontrakt. Což je vlastně pro jeho budoucnost ta nejdůležitější zpráva, kterou v tom zápase mohl získat.“

Petr Kníže, MMA zápasník a trenér Petr "Monster" Kníže • Foto XFN „Velmi dobře odvedená práce. Espinosa je dost kvalitní soupeř, rozhodně lepší než byl Silva (první Dvořákův soupeř v UFC). David se ale skvěle takticky připravil přímo na něj. Tím rozkopáním nohy mu to hodně znepříjemnil, navíc dobře kontroval. Myslím, že do budoucna bude muset jen o trochu víc zatlačit v závěrech kol, aby přesvědčil rozhodčí. Jede to totiž pořád hodně opatrně a kontrolovaně. Na druhou stranu od začátku vedl, takže si mohl dovolit dělat to tak. Tenhle zápas Davidovi prodloužil smlouvu, to je daný. A když teď celý svět blázní kvůli koroně, tak se může stát, že bude třeba zaskakovat za někoho z první desítky, pokud to vezme. Já bych na jeho místě ale zbytečně nespěchal. Má sice skvělou vlnu patnácti výher, ale top desítka bude hustější. Doporučoval bych mu ještě jeden zápas, a pak do toho pořádně šlápnout. Když vyhraje další duel, bude určitě v top desítce, což je obrovský úspěch. Navíc si myslím, že má na to se tam udržet, když nebude dělat kraviny. Teď už to nebude jen o tom, že je vážně dobrej, ale i o nějaké strategii, aby se uchytil na vrcholu žebříčku a vydělal pořádný prachy.“

Jaroslav Hovězák, trenér Jiřího Procházky Jiří Procházka se svým týmem před odletem k prvnímu zápasu v UFC • Foto Ondřej Němec (Sport) „Energický a perfektně takticky zvládnutý zápas, moc se mi líbil. David šel precizně za svým cílem, perfektní kopy na nohu protivníka a kontry při útoku soupeře. Za mě profesionálně zvládnutý souboj a přeji Davidovi další posun mezi špičku. Mám rád bojovníky, kteří vědí, co chtějí a jdou si cíleně za svým, a to David bez pochyby je.“

Michal Martínek, MMA zápasník Šampion organizace Oktagon MMA Michal Martínek • Foto Michal Beránek (Sport) „David ukázal, že tam rozhodně patří i z hlediska fighterského IQ. Dodržel taktiku. Bylo slyšet Patrika Kincla, jak radí, a vidět, jak na něj David reaguje – krásný. Takže za mě je to komplexní zabiják s dobrým IQ, a ti jsou velice nebezpeční pro soupeře. Když člověk umí prosadit a udržet svou taktiku, k tomu má dispozice a schopnosti na vysoké úrovni a ještě poslouchá trenéry, tak to bude pro každého na druhé straně pakárna. David UFC ukazuje, že umí nahoře i dole, že fýza nepadá, a je to sympaťák. Takže si myslím, že mu to přinese samé pozitivní věci z hlediska kariéry tam.“

Daniel Barták, trenér MMA Zkušený trenér MMA Daniel Barták • Foto archiv Daniela Bartáka „David Dvořák rozhodl svůj zápas velmi dobře takticky. Hlavní zbraní, která vedla k vítězství, kromě skvělého pohybu, na který jsme u něj zvyklí, byly nízké calf kicky (kopy na lýtko). Ty Espinosovi vůbec nechutnaly a nutily měnit střeh. Moc se mi líbily i Davidovy kontry, kterými často odpovídal na soupeřovy útoky. Před turnajem byl čtrnáctka, Espinosa třináctka. Dvořák se teď dostal před něj a může se dívat jen dopředu. Třeba na někoho z první desítky.