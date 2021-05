Procházka a titul UFC? Šance nejspíš už příště. Řekl si o něj polský princ

Jiří Procházka s trenéry Martinem Karaivanovem a Jaroslavem Hovězákem dorazili do centra Apex necelé dvě hodiny před zápasem. • Jaroslav Hovězák

Dominick Reyes už dorazil do centra Apex v Las Vegas, kde jej čeká souboj s Jiřím Procházkou. • Twitter UFC

Jiří Procházka po příjezdu do centra Apex v Las Vegas před souboj s Dominickem Reyesem. • Instagram UFC

Je to tady! Jiří Procházka nastupuje do klece k hlavnímu zápasu proti Dominicku Reyesovi. • Repro Premier Sport

Už první kolo zápasu Reyes vs. Procházka byla pořádná bitva. • Repro Premier Sport

Jiří „Denisa“ Procházka v hlavním zápase galavečera UFC on ESPN 23 porazil v Las Vegas Američana Dominicka Reyese KO ve 2. kole. • UFC

Málokdo si řekne o titulovou šanci tak nahlas jako Jiří Procházka. Ne slovy, ale činy. V hlavním zápase turnaje UFC on ESPN 23 knockoutoval v závěru 2. kola po výborném výkonu Dominicka Reyese loktem z otočky a k bitvě o pás polotěžké váhy má velmi blízko. Před tímto duelem totiž prezident UFC Dana White oznámil, že vítěz by mohl být další na řadě a o českého samuraje se přihlásil i šampion Jan Blachowicz.

Hezky popořadě. Titulový opasek polotěžké divize drží Jan Blachowicz. Vyzyvatelem číslo jedna je pak Glover Teixeira, který má s šampionem domluvený zápas na turnaji UFC 266, jenž proběhne 4. září. A nejžhavějším kandidátem na souboj s vítězem tohohle střetu je po dnešním výborném výkonu Jiří Procházka. Prezident UFC Dana White totiž už předtím avizoval, že Reyes, nebo Procházka možná dostanou příští možnost, a zařvat si o šanci hlasitěji asi nešlo.

Perfektní, zábavný zápas zakončený šíleným loktem z otočky. White bohužel nedorazil na tiskovou konferenci, takže nemohl informaci potvrdit, ale dá se předpokládat, že Procházka všechny přesvědčil. „Myslím, že si zasloužím titulový zápas. Ale protože moje cesta UFC je tak rychlá, nelíbí se mi to tolik, jako bych chtěl. Ale zasloužím si ho,“ měl na konferenci jasno český samuraj.

Ve prospěch Procházky může hrát také fakt, že sám Blachowicz si o něj řekl na sociálních sítích. „Ty proti mně v Těšíně. Polský princ vs. Český samuraj. Meč proti kataně,“ označil Blachowicz vítěze dnešního střetu. Vidina česko-polského duelu o titulový opasek je velmi lákavá pro Procházku i všechny fanoušky.

„Jsem připravený, pojďme do toho! Takže mým příštím oponentem by měl být vítěz zápasu Jan Blachowicz vs. Glover Teixeira?“ ptal se překvapeně rodák z Hostřeradic už v pozápasovém interview. „To je pro mě velká čest.“

Před soubojem Brazilce s šampionem nelze nic plánovat, protože v UFC platí, že dokud není podepsána smlouva, nedá se s ničím stoprocentně počítat. Procházka ale vystřelí v žebříčku nejspíš až na druhé místo a pokud se nic zvláštního nestane a domluvený zápas 4. září proběhne, tak se opět významně posune nejvyšší meta domácího MMA. Existuje totiž veliká pravděpodobnost, že se oznámí boj Procházky o titulový opasek.