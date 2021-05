MMA hvězdy opěvují Procházku: Je jako lavina! Šokoval jsi svět, kámo

Je to tady! Jiří Procházka nastupuje do klece k hlavnímu zápasu proti Dominicku Reyesovi. • Repro Premier Sport

Líp to asi nešlo! Minimálně pro oko diváka předvedl Jiří Procházka nejlepší výkon, jaký mohl. Po šíleném zápase plném zvratů knockoutoval Dominicka Reyese ve 2. kole hlavního zápasu turnaje UFC on ESPN 23 pekelným loktem z otočky. S gratulacemi přispěchalo kvantum bojovníků UFC včetně několika šampionů. „Tenhle chlápek Procházka je jako lavina valící se dolů,“ reagoval bývalý dvojnásobný šampion Daniel Cormier.

Během souboje v Las Vegas se tajil dech. Už v úvodní pětiminutovce se Jiří Procházka s Dominickem Reyesem předháněli, kdo zasadí razantnější rány a sociální sítě zaplavily příspěvky expertů. „Co to bylo za DIVOKÉ kolo?! Bože! Víc tohohle, prosím,“ napsal král bantamové divize Aljamain Sterling.

Ve druhém kole ale přišlo něco, co doslova otřáslo celým UFC. Poté, co Procházka přežil velmi těžký moment, kdy jím Reyes otřásl a následně mu nasadil škrcení, odpálil ohňostroj. Loktem z otočky Američana uspal a kolegové z řad zápasníků nemohli uvěřit.

„Tenhle chlápek Procházka je jako lavina valící se dolů. Soupeře naprosto zavalí. Používá kardio jako zbraň, má fantastickou bradu a skvělý instinkt zabijáka,“ rozplýval se například bývalý dvojnásobný šampion Daniel Cormier. „Jsem z něj ohromně nadšený!“

Trefné přirovnání použil také Bryce Mitchell, který napsal: „Tenhle týpek je poslední boss ve videohře.“

S gratulací přispěchal i uzbecký bojovník Machmud Muradov . „Právě si šokoval svět, kámo,“ vzkázal Muradov kamarádovi, s čímž nelze nesouhlasit. „Daaaaamn, tohle byla šílenost!“ nevěřil Kamaru Usman, který na minulé akci obhájil pás velterové divize.

Zaujala i obrovská odolnost Procházky. „Musím si nechat narůst tuhle zas**ně velkou bradku. Procházka žere údery, jako by to bylo nic!“ vtipkoval bijec střední váhy Derek Brunson a když řekneme, že se jednalo o nezapomenutelný zápas, určitě s námi bude souhlasit Američan Erik Koch. „Tohle byla jedna z nejdivočejších s**ček, co jsem kdy viděl!“ stálo v jeho twitterovém příspěvku. „Nezapomenu na tyhle dvě kola do dne, než umřu.“