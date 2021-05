Procházka vyskočil v žebříčku. Další soupeř? Zápas o titul je nejblíž

Na přestup Jiřího Procházky do UFC se čekalo dlouho. Že ale i v nejslavnější lize světa vyletí takovou rychlostí, předpokládal málokdo. Nedělní knockout Dominicka Reyese vysloužil českému samuraji posun vzhůru o tři místa na druhou pozici v žebříčku polotěžké váhy. V dalším představení by tak už mohl soupeřit o titulový opasek. Kdo by mohl být jeho soupeřem

1. Glover Teixeira (Brazílie) – tip Sportu 20 %

Velezkušený veterán s úchvatnou bilancí. Teixeirovu vizitku zdobí třicet dva vítězství a pouhých sedm neúspěchů. Příští titulový vyzyvatel, s Blachowiczem se utká 4. září. Nejpravděpodobnější možnost, jak by se tak mohl postavit českému samuraji je, že by za čtyři měsíce porazil šampiona a Procházka by opravdu dostal titulový zápas. Kdyby však Polák padl, třeba by Čech musel přejít nejdříve přes něj.