Procházka: UFC jako životní styl. Co znamená boj na poslední chvíli

Když zazvoní UFC, český samuraj dlouho nerozmýšlí. Vedení nejprestižnější světové ligy se muselo na poslední chvíli vypořádat s citelnou ztrátou, když účast na očekávaném turnaji UFC 303 zrušil hvězdný Conor McGregor. Náhradní vrchol akce už 30. června obstarají rivalové Jiří Procházka a Alex Pereira. „Nezáleží, jestli jsem na dovolené, odpočívám nebo jsem v plném tréninkovém kempu. Vždy musím být připraven, to je můj životní styl,“ vypráví jedenatřicetiletý Čech.

Dubnový triumf posunul samuraje na post titulového vyzyvatele. Příležitost bojovat o pás však dostal o dva měsíce dřív, než čekal. Když turnaj UFC 303 přišel o hlavní tahák, sáhlo vedení po náhradě nejvyššího možného kalibru v podobě odvety Jiřího Procházky se šampionem Alexem Pereirou. O vzájemném souboji se oba bijci dozvěděli jen pár týdnů před megaakcí naplánovanou na 30. července.

Smíšené informace o možném zranění a odstoupení hvězdného Ira, který měl na turnaji UFC 303 uskutečnit comeback, kolovaly sociálními sítěmi více než měsíc. Vedení organizace se proto připravilo.

„Když mi manažer zavolal, jestli jsem ochoten jít do zápasu v případě, že Conor McGregor odstoupí, hned jsem řekl ano. Až po nějaké chvíli mě napadlo, zda jsem si to neměl víc rozmyslet,“ směje se Procházka v pořadu MMA Hour.

Elitní český bijec se přijetím zápasu pouhých sedmnáct dní před nástupem vystavuje riziku. V případě, že nepromění druhou titulovou šanci v jednom roce, bude trvat dlouhou dobu, než se probojuje k další. „Jsem Yes man! Zkrátka věřím v šance a spontánní rozhodnutí,“ vysvětluje.

Samuraj výrazně pomohl organizaci a dostal se tak do skvělé pozice pro vyjednávání o výplatě. „Když jsem zápas potvrdil, ještě jsem netušil, že dostanu lepší finanční podmínky. Pro peníze to nedělám, ale proto, abych přinesl titul zpět do České republiky,“ uvádí korunní princ polotěžké divize.

Bojovníci šampionského kalibru si přijmutím zápasu na poslední chvíli výrazně narušili bojový cyklus. Se vzájemným duelem oba počítali až v srpnu, čtyři měsíce po výhrách na turnaji UFC 300. Budou se tedy muset obejít bez přípravného kempu. Zatímco Procházka alespoň rutinně trénoval, Pereira si užíval mediální cestu za fanoušky po Austrálii.

Jeho slova potvrzuje elitní domácí bijec Viktor Pešta. „Byl jsem za Jirkou trénovat před pár týdny. Už tehdy