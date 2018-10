Experti MMA tipují, kdo vyhraje. • FOTO: Koláž iSport.cz Ostře sledovaný duel je tady. V brzkých nedělních hodinách středoevropského času se utká irský bojovník Conor McGregor se svým rivalem Chabibem Nurmagomedovem a titul UFC v lehké váhové kategorii. Na samotný zápas se těší i celá řada českých expertů. Komu budou fandit a kdo podle nich vyhraje? Přečtěte si velkou anketu iSport.cz se 17 experty. Samotný duel pak sledujte v neděli brzy ráno v naší podrobné ONLINE reportáži zde »

Karlos Vémola, MMA zápasník „Asi bohužel vyhrajeChabib. On je prostě zvíře. Ne nadarmo je neporažený. Já jsem ale veliký fanoušek McGregora, takže mě mrzí, že ho Chabib přejede.“

Machmud Muradov, MMA zápasník „Fandím Chabibovi, znám ho, ale Conor ví, co dělá a jak to dělá. Je to ale těžké, opravdu si myslím, že spíše vyhraje Conor. První, nebo druhé kolo K.O. A když to bude třetí kolo, nebo další, tak vyhraje Chabib.“

Michal Martínek, MMA zápasník „Fandím Conorovi, ale selský rozum mi říká, že vyhraje Chahib. Má lepší wrestling a zem a určitě fýzu. A hlavně pro něj hraje jeho vyzápasenost. Conor stál mimo hodně dlouho na takový souboj.“

Marek Lončák, trenér bojových sportů „Těžká prognóza. Ale nějak prostě věřím Conorovi, ač není tak komplexní jako Chabib, který má navíc wrestling z říše snů. Conor má knockoutový úder, Chabib špatnou obranu a bradu venku. Buď se trefí, nebo prohraje na zemi. Na body to dle mě určitě neskončí.“

Petr Macháček, trenér bojových sportů „Fandím Conorovi, věřím, že se perfektně připraví.“

Jakub Kotek, moderátor bojových galavečerů „Pragmaticky si myslím, že Chabib Conora uválí. Ale srdcem fandím Conorovi. Jemu v téhle divizi stačí rána a je vymalováno.“

Petr Kareš, promotér XFN „Vyhraje Conor. On je velmi specifický typ zápasníka, který pokud se správně připraví, je takřka neporazitelný. Odmítá tréninkové stereotypy a vyvinul vlastní. Podívejte se na jeho pohyb, tréninkové metody nebo způsob, jak zápasí v kleci. Nikdo se nepohybuje jako Conor, a když nemůžete předpokládat pohyb soupeře, tak prohrajete. Pokud se Conor připraví podle svého, tak vyhraje. A myslím, že to dobře ví, a proto se odmítá věnovat mediálním povinnostem. Vrací se na začátek tam, odkud se dostal na vrchol, z pódia do tělocvičny.“

André Reinders, trenér MMA a bývalý zápasník „Mám rád styl obou bojovníků. Oba mají v sobě něco zajímavého a jejich zápasy se vyplatí studovat. Stylisticky bude tenhle zápas víc vyhovovat Conorovi, a tak je pro mě určitě favoritem. Na Conora platí soupeři, jakým byl například Chad Mendes. Zápasníci, kteří jsou volnostylaři a mají rychlé útoky na nohy, za které soupeře hází. Chabib je skvělý bojovník, ale většina jeho strhů je přes tělo soupeře, z klinče. Dostat se na tělo Conorovi je ale velmi těžké, obvykle si dokáže přední rukou udržet vzdálenost i za cenu inkasovaného úderu a sestřelovat soupeře svoji zadní rukou. Chabib může vyhrát jen, pokud Conora unaví a dostane zápas dále, než do druhého kola. Ale myslím si, že vyhraje Conor K.O. v prvním, nebo ve druhém kole.“

Daniel Barták, trenér MMA a bývalý zápasník „Těžké tipování. Oba jsou v tom, co dělají geniální. Všeobecně se předpokládá, že to, co se stane v prvních dvou kolech, rozhodne. Conor v nich bude nejnebezpečnější. Bude plný sil a jeho takřka magická zadní bude hodně bolet. Jsem zvědavý, jakou má Chabib bradu, protože jeho styl je chodit pro take downy přes ránu, což by se mu teď nemuselo vyplatit. Když Chabib první dvě kola přežije a Conora unaví, zpomalí, měl by zápas dotáhnout do vítězného konce. Problém je že Conor je prostě speciální. Svými ostrými lokty může být nebezpečný i zespoda z gardu. A pak je tam faktor X, díky němuž se dokáže dostat soupeřům do hlavy. Šampióna Alda vykolejil tak, že si více méně došel pro KO. Wrestler Alvarez s ním začal z ničeho nic boxovat, i když to není jeho nejsilnější stránka. Kdoví třeba ruského medvěda naučí létat. Můj tip, Conor vyhraje TKO na začátku třetího kola.“

Ondřej Novotný, moderátor a promotér organizace Oktagon „Vyhraje Conor. Bude to trvat nejvíc kolo a půl. Důvod je jednoduchý, Chabib ještě nikdy nestál proti kvalitnímu postojáři, jako je Conor. Zatímco Conor už bránil takedowny frajerů jako Chad Mendes nebo Eddie Alvarez. Porazil daleko větší jména, než proti kterým Chabib kdy vůbec bojoval. Navíc má něco speciálního v té jeho levačce, a jestli ho trefí alespoň jednou, než ho Chabib zamkne na zemi – což já si myslím, že ho na zemi nikdy úplně nezamkne – tak už mu to tak nepůjde. Bude totiž tak otřesený, že to nikdy nezažil. Je třeba si uvědomit, že Chabiba nikdo netrefil tak, že by byl v problémech a já si myslím, že právě to Conor dokáže.“

Miloš Petrášek, MMA zápasník „Hlava mi říká Nurmagomedov, srdce Conor McGregor. Conor má jedinou šanci, jak porazit Nurmagomedova, a to je jeho zadní ruka a pořádná dávka štěstí, aby ho dokázal trefit, než ho Chabib hodí na zem. Jinak komplexnost je na straně Chabiba, jeho wrestling, zem a síla dokážou konkurovat v tréninku i lidem o tři váhy výše, což sám potvrdil jeho sparing partner Daniela Cormiera, který je v UFC sám držitelem titulů těžké a polotěžké váhy. V MMA Chabib nezažil hořkost porážky a bohužel za mě mu ji nedokáže doručit ani Conor McGregor, ale doufám, že mě tenhle Ir překvapí, jako už mockrát před tím.“

Jiří Procházka, MMA zápasník „Věřím McGregorovi. Chabib je sice neuvěřitelný bojovník, který tlačí maximálním výkonem zápas vpřed, ale Conor je techničtější i přesnější v postoji, a tak jsem víc na jeho straně, ale i přesto: Nechť zvítězí lepší.“

Lukáš Jirkovský, trenér bojových sportů „Chabib. Podle mě Conora uválí.“

Petr Ondruš, kickboxer a MMA zápasník „Ohromně to přeju Conorovi. Fandím mu a jeho styl je mi o dost bližší. Ale obavám se, že Chabib vyhraje na body.“

Patrik Kincl, MMA zápasník „Podle mě jde o velice vyrovnaný zápas. Osobně dávám o něco větší šance Chabibovi. I statistika mluví jasně. Dnes je 90 % UFC šampiónů se základem z wrestlingu (volný nebo řecko-římský styl) a Chabibův wrestling patří zrovna k nejlepším v divizi, možná i UFC. Musí se ale ke Conorovi dostat. Ten zase vyniká skvělým načasováním a odhadem vzdálenosti. Do karet mu navíc hraje i to, že Chabib nejde za každou cenu po ukončení. Na druhou stranu vyniká skvělým kardiem a to zase není Conorova silná stránka.“

Jaroslav Pokorný, MMA zápasník „Nejspíš vyhraje Conor, protože se vždycky dokázal připravit na konkrétního soupeře. V postoji bude rychlejší a přesnější. Chabib je šampion, ale absolutní špičce se zatím vyhnul. Titul vyhrál nad klukem, který nebyl v první pětce a nemyslím si, že jeho wrestling bude na Conora stačit.“