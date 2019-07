Oktagon 13. Pešta o Vémolovi: Není nejlepší, ale nejpopulárnější. Láká ho zápas | iSport.cz

Video k článku Vémola na Oktagon 13 dominoval. Ale nemůžu být spokojený, řekl po výhře na body VŠECHNA VIDEA ZDE

Na tiskové konferenci jste s Karlosem Vémolou předvedli menší trashtalk.

„Já bych řekl, že to nebyl vůbec trashtalk. Protože trashtalk je odvozený od slova trash, neboli odpad a já jsem byl velmi slušný a neřekl jsem nic špatnýho. Jen jsem kladl otázky.“

Ale vidina zápasu s Terminátorem vás pořád láká?

„No rozhodně mě láká, je to u nás největší jméno. Neříkám, že je nejlepší zápasník, ale je tady nejpopulárnější. Lidi ho znají, takže souboj s ním mě pochopitelně zajímá.“

Jaká byla premiéra na Štvanici před tolika českými fanoušky?

„Musím říct, že jsem rád, že v Čechách existuje organizace na takové úrovni. Já to samozřejmě znám ze zahraničí, že všechno šlape, jsou skvělí fanoušci. Je to takovej velkej dobře fungující kolotoč a v Čechách jsem to nikdy nezažil. Vždycky je to u nás takovej punk, že se všechno smotá dohromady v nějaké malé hale. Jak Karlos na tiskovce říkal, že se jedná o největší evropskou organizaci, tak to samozřejmě přestřelil. Ale to, jak fanoušci už začínají být edukovaní, začínají tomu rozumět a jsou do toho zapálení, je skvělý. V tomhle Oktagon odvádí skvělou práci.“

A jaká byla premiéra s hubnutím na 96 kilogramů?

„Šlo to dobře, v sauně jsem shazoval jenom kilo, takže těch 93 by šlo už i teď. Není to samozřejmě jen tak, člověk je o hladu, bez cukru. Je trochu naštvanej, nepříjemnej na okolí, ale jde to. Není to nic hroznýho. Měl jsem tu dietu i odvodňování dobře napsaný, takže si myslím, že napodruhé to bude ještě lehčí a dám to v klidu. Navíc musím říct, že mě to ani nijak neomezovalo, co se týče výkonnosti, že bych se cítil nějak unavenej nebo slabej, to vůbec. Měl jsem to nastavený dobře. Dokonce si myslím, že mě to v jistém směru dělá lepším, že se víc soustředím na to, co jím. V minulosti jsem v den zápasu nebo před zápasem jedl relativně zdravě, ale zas tak moc jsem to nehrotil. Teď, jak to mám v dietě, tak všechnu tu výživu jsem měl rozepsanou a stravoval jsem se líp. Takže mě to i donutilo být větším profesionálem.“

Kdyby se zranil jeden z aktérů Zápasu století, tak byste tedy nabídku bez váhání přijal, i když by to byl první zápas do 93 kilogramů?

„To by bylo bez váhání, určitě bych to do toho šel.“

Váš poslední soupeř Mike Kyle má pověst darebáka, ale v zápase nestihl nic moc udělat.

„Tak chytil se pletiva, což ho hned napomínal rozhodčí Honza Voborník. Jinak nic nestihl, bylo tam jen to chycení, to mě nijak nerozhodilo. Ve finále to bylo úplně jedno. A musím říct, že ke mně byl před zápasem i po zápase slušnej, takže si na něj nemůžu stěžovat.“

