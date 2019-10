Ex-šéf Příbrami o platech ve fotbale a MMA, chystá projekt s Jágrem | iSport.cz

Fotbal, showbyznys, bojové sporty. To vše jsou pole působnosti Petra Větrovského, bývalého manažera příbramského fotbalu. Díky tomu může jednotlivá prostředí porovnávat. V čem je podle třiačtyřicetiletého promotéra největší rozdíl mezi fotbalisty a bojovníky a kde se točí větší peníze?

Nakolik v současnosti žijete fotbalem?

„Stále ho sleduji a troufnu si říct, že mě s prezidentem 1. FK Prříbram Jaroslavem Starkou pojí přátelství. Na určité úrovni pořád spolupracujeme. Chodím prakticky na všechny domácí zápasy a jsem šťastný, když vyhráváme.“

Jak teď vůbec hodnotíte stav českého fotbalu?

„Kdybych začal u Příbrami, tak tu pořád miluju. Mám totiž rád souboje Davida s Goliášem. Když tam přijel třeba Jablonec, který má rozpočet asi 140 milionů, a Příbram jim dala 4:0, tak to bylo naprosto skvělý. Co se týká českého fotbalu celkově, myslím, že šla kvalita významně dolů. V Evropě náš prapor drží jen Slavia. Dříve nás z předkol vyřazovaly týmy jako AC Milán, Liverpool, Arsenal... Teď nás vyřazují týmy z Turecka, Arménie, Kazachstánu a podobně. Sparta už několikátý rok po sobě nehraje evropské poháry. A to je přitom náš nejtradičnější klub.“

Sparta je pořád hodně diskutované téma. Kde vy, jako bývalý šéf fotbalového klubu, vidíte rezervy?

„Ono je strašně jednoduché říct, co dělá Sparta špatně. Ale já bych se nechtěl přidávat k zástupu lidí, kteří vykřikují, co vše by tam mělo být jinak, protože by tam nejradši byli sami. Určitě tam něco není v pořádku, a kdyby věděli co, tak to změní. Protože s těmi penězi, co na fungování mají, s tím potenciálem hráčů, nemůžou hrát takhle. To je pro mě otřesný. Slavia má taky k dispozici značné finanční prostředky, ale je to úplně jiný příběh. A není to jen otázka jednoho roku.“

No dobře, a kde vidíte příčinu, že se letenskému klubu nedaří?

„Myslím, že je třeba se zaměřit na to nejvyšší vedení. Jak to tam funguje. Nevím, já tam nejsem a nikdy nebyl. Ale něco špatně musí být, protože aby s takovými hráči hráli tak špatně, není možné. Podívejte se, kolikátého mají trenéra. Přecházelo se na internacionalizaci, že už Spartě český trenér nestačí, tak přišel Andrea Stramaccioni... Následovalo ho pak zase několik českých koučů. Proto si nemyslím, že je to trenérem.“

Kolem Starky byly bojové sporty vždy

Před třemi roky jste se začal plně věnovat práci organizátora a promotéra spíše kulturních akcí. Ale občas se věnujete i sportům, konkrétně těm bojovým. Pozval jste do Prahy boxery Mika Tysona, Tysona Furyho a vaše společnost zastupuje Attilu Végha. Co vás přivedlo k bojovníkům?

„Vždycky jsem měl k bojovým sportům blízko. Mým největším dětským hrdinou byl Rocky Balboa, respektive Sylvester Stallone, což platí do dnes. (pousměje se) Sám jsem chodil na box a chvíli i na MMA k Láďovi Erdélyimu. A kolem Jardy Starky vždy byly bojové sporty. Co se týká Mika a Furyho, tak jsem vždycky chtěl tento koncept večera uspořádat i u nás. Napadlo mě to jednou na filmovém festivalu v Karlových Varech.“

Jak to?

„Uvědomil jsem si, že tam sice přijedou hvězdy, ale diváci si jich vůbec neužijí. Když má někdo štěstí, tak maximálně uvidí, jak dotyčný herec zamává z červeného koberce. Ale možnost udělat si společnou fotku, podat si s celebritou ruku, tam není. A to, že tu jako první byli dva bojovníci, je celkem náhoda.“

Každopádně jste poznal z blízka jak fotbal, tak bojové sporty. V čem vidíte hlavní rozdíl?

„Těch rozdílů je několik. Za prvé, fotbal je kolektivní sport. V ringu každý zodpovídá sám za sebe. V tom je obrovský rozdíl. Další věcí je, a v tom má teď MMA výhodu proti fotbalu, že je na vzestupu. Když do Příbrami přišla liga, tak na ni chodilo sedm osm někdy i deset tisíc diváků. Protože to nebylo okoukané. Teď se tam liga hraje asi dvacet jedna let a návštěvnost taková není. Rozdíl je i v tom, že jsou fanoušci ochotni zaplatit několik tisíc korun za vstupenku, ale za fotbal nechtějí dát ani pár set korun. MMA se dokáže dobře prodat a to co se v kleci děje, se tím zaplatí.“

Zatím co ve fotbale…

„Tam lidé, co sedí na tribuně, jedenáctku hráčů na trávníku nezaplatí. Což je veliký rozdíl, protože v Německu, Anglii či Španělsku, to zaplatí především fanoušci. Sponzoři tam hradí třeba jen třicet procent. A veliký rozdíl je v příjmech.“

Co máte na mysli?

„Zápasníci bojují často i za statisíce.“

Ano, ale nemají stálý příjem jako fotbalisté.

„To je pravda. Na druhou stranu jsou bojovníci, co mají 250 až 300 tisíc za zápas a dají čtyři za rok. Aby ligový fotbalista vydělal přes milion ročně, tak už musí hrát za nějaký lepší klub. A to se nebavím o tom, že fotbalista, aby byl dobrý, musí hrát už od šesti let. MMA někdo začne dělat v patnácti, někdo v sedmnácti a pořád má šanci se dostat na světovou úroveň. Ve fotbale tomu tak není a je v něm obrovská konkurence, hraje ho v Česku tři sta tisíc lidí.“

Ano, ale celkově jsou pořád lépe placeni fotbalisté, než zápasníci.

„V platech fotbalistů se ale hrozně rozevřely nůžky. V klubech jako je Příbram a spol. ti kluci berou desítky tisíc. Někteří dvacet, někteří šedesát. Je třeba si uvědomit, že jsou OSVČ, takže z toho hodně odvádí. Ale když se podíváme na platy Sparty a Slavie, kde někteří dostávají dva tři miliony měsíčně, tak je to absolutní nepoměr. Když pak vidím příbramského Soldáta, jak hraje na Kangu a zamyslím se nad výší jejich platů... Kanga by jej měl obehrát se zavázanýma očima. (pousměje se) Myslím, že v Česku není žádný hráč tak dobrý, aby bral dva až tři miliony.“

Smál jsem se, že to Jágr nezvedne

Od trávníku k ledu. Jste teď často vidět s Jaromírem Jágrem, jak jste se poznali?

„S Jaromírem jsme se seznámili tak, že přišel s Františkem Skuhrou na show Tysona Furyho v Praze, kde jsme si podali ruce a on se mě o chvíli později začal ptát, jaké to je organizovat takovou akci. Pak mi dal své číslo a řekl mi, abych mu zavolal. Dělal jsem si ještě srandu, že mi to stejně nevezme, ale on to zvedl, později jsme se sešli a zjistili, že máme mnoho společných témat a dost podobný humor. Dá se tak říct, že jsme se skamarádili. A toho si moc vážím. Jaromír je opravdu světový fenomén. Znají ho od Číny po Ameriku. V Omsku dostalo 120 dětí jméno Jaromír, když tam hrál.“

A chystáte i nějakou spolupráci?

„Ano, chystáme, ale bližší informace oznámíme na podzim tohoto roku. To je vše, co k tomu můžu zatím říct.“

Často děláte i společná živá vysílání na Instagramu. Jak vás to napadlo?

„K živému vysílání přes Instagram nás asi nejvíc inspiroval Jiří Kalla, což je synovec Jardy, šikovný kluk, který dělá marketing na Kladně a je to výborný kameraman. Líbilo se nám, jak vysílá, občas jsme vysílali s ním a pak jsem to zkoušel i sám. Je to dobré v tom, že se tam dá promovat práce a zároveň komunikovat s fanoušky. Jednoho dne mi přišlo, že se chce připojit Jaromír Jágr, tak jsem ho připojil. Dostali jsme na to pak hodně pozitivních reakcí, proto někdy vysíláme spolu.“