Odborník o zranění i Procházkovi: Mysl má vyvinutou jako nikdo jiný

Je to tady! Jiří Procházka nastupuje do klece k hlavnímu zápasu proti Dominicku Reyesovi. • Repro Premier Sport

Jiří Procházka, David Dvořák nebo Tadeáš Růžička. To jsou jen některé hvězdy MMA, které prošly rukama terapeuta Martina Schmiedla, který sportovcům pomáhá s bolestivými problémy nejrůznějších partií jejich těla. „U MMA zápasníků jsem řešil problémy doslova od hlavy až po patu. V tom je to jedinečné a pro nás terapeuty také poměrně složité – musíme být připraveni zkrátka na všechno,“ říká odborník o své práci s českými zápasníky.

MMA je bezesporu jedním z nejtvrdších sportů na světě. Rány na hlavu, škrcení nebo třeba páky na končetiny. Není divu, že se tělo zápasníků musí po duelech vypořádávat s řadou nepříjemných bolestí. S jejich odstraněním pomáhá sportovcům Martin Schmiedl, který se stará mimo jiné i o českého samuraje Jiřího Procházku.

Jaké nejčastější problémy musíte řešit u MMA zápasníků?

„To je docela složitá otázka, protože každý zápasník je originál, který potřebuje individuální přístup. Ten, kdo přijde do MMA z postojářských disciplín, může mít například problémy s hybností některých segmentů těla. V MMA jsou poměrně časté také blokace žeber, bolesti ramen, zad nebo třeba kyčlí. Mimo jiné se o zápasníky starám i v rámci regeneračních procesů a velký důraz kladu na zajištění správné funkce fascií, což snižuje riziko zranění.“

Jaké potíže jsou pro bijce specifické a u jiných sportovců se s nimi nesetkáváte?

„MMA je pravděpodobně nejkomplexnější sport, který znám. Může se tam stát téměř cokoliv a kdekoliv. Například ve fotbale je 90 % zranění soustředěno do kolene či kotníku, u MMA zápasníků jsem řešil problémy doslova od hlavy až po patu. V tom je MMA jedinečné a pro nás terapeuty také poměrně složité – musíme být připraveni zkrátka na všechno. Někdy za mnou přijde zápasník, který je vyčerpaný z náročných tréninků na konci diety, jindy zase řešíme to, jak se po zranění dostat do plného zatížení. Sportovcům z jiných odvětví se samozřejmě může také stát cokoliv, ale přijde mi, že problémy a typy jejich zranění se více opakují.“

Co mimochodem říkáte právě na někdy až drastické hubnutí zápasníků před duely?

„Extrémní hubnutí během několika dnů rozhodně zdravé není a každý, kdo nezápasí, by se tomu měl vyvarovat. Většina ztracené hmoty je navíc čistá voda a ne tuk, takže touto cestou rozhodně nevybudujete letní formu. U profesionálů, kteří se bez toho neobejdou, je to potřeba individuálně ozkoušet. Každý jsme jiný a každému vyhovuje něco jiného. Velké rozdíly jsou už jen mezi muži a ženami. Kvůli odlišné hladině hormonů ženy nejsou schopny shodit na poslední chvíli tolik váhy, kolik muži. Profesionální sportovci navíc většinou vědí, co si můžou dovolit a bývají pod dohledem trenérů a lékařů. U amatérských sportovců to často bývá docela problém a extrémní shazování může být velkým zásahem do fungování jejich těla.“



Pracujete se sportovci z různých disciplín, co je silnou stránkou konkrétně u MMA zápasníků?

„Jsou strašně silní tělem i duší. Samozřejmě každý je jiný, ale každý má něco do sebe, a i proto s nimi rád pracuju a poznávám je. Strašně se mi líbí Tadeáš Růžička, který má své cíle, za kterými si tvrdě a agresivně jde. Potom je to třeba Jirka Procházka, který má vyvinutou mysl jako nikdo jiný, koho znám, nebo David Dvořák, který je naprosto vyrovnaný a pokorný. MMA rozhodně není sport pro každého a souhra silné psychické i fyzické stránky je opravdu důležitá.“

Jiřímu Procházkovi patří v současné době druhé místo žebříčku polotěžké váhové kategorie UFC. Co podle vás stojí za jeho úspěchem?

„Za každým úspěchem je vždy tvrdá dřina, kterou Jirka navíc doplnil o výbornou práci se svou myslí. Je psychicky neskutečně odolný, a to i díky svým tréninkům, které jsou někdy až extrémní. Výdrž například trénuje v rybníce, kde se potopí a snaží se vydržet co nejdéle. V některých aspektech mi to připomíná přípravu Emila Zátopka, byť ji znám jen z vyprávění. A všichni víme, kam to se svou odolností Zátopek dotáhl. A samozřejmě je Jirkův úspěch z velké části taky o talentu, to je snad jasné.“

Na čem přesně coby terapeut s Jiřím Procházkou pracujete?

„Jezdí za mnou na regeneraci po náročných trénincích, kde se mu starám o některá dřívější zranění či problémy se svalovou prací. Velký důraz klademe také na správný stav a fungování fascií. Jirka je z Brna a tam má svoje kluky ze skupiny Mráz léčí, kteří se o něj starají. Ke mně zavítá jen čas od času. Nikdy se nedomlouváme dopředu, kdy to bude. Když mi ale napíše, okamžitě jsem ready. Přes to nejede vlak a našel bych si na něho čas klidně o půlnoci. I kdyby měla moje pomoc přispět jen pár setinami procenta k Jirkově úspěchu, stojí to za to.“

Martin Schmiedl Narozen: 14. 7. 1987

Profese: terapeut a osobní trenér

Zkušenosti: v oblasti terapie má 5 let praxi, absolvoval 70 odborných kurzů, je autorem 4 kurzů pro trenéry, maséry a fyzioterapeuty, v současné době připravuje knihu zaměřenou na problematiku kolenního kloubu

Zajímavosti: Kromě MMA zápasníků patří mezi jeho klienty například zápasnice volného stylu Adéla Hanzlíčková, strongman Jiří Tkadlčík nebo tanečnice Aneta Antošová

MMA se nyní věnují už i rekreační sportovci. Řešíte u nich jiné problémy než u profíků?

„U amatérů řeším docela často bolest kříže a ramen. Rekreační sportovci obvykle nejsou připraveni na tak silově komplexní sport jako je právě MMA. Tím pádem mají oproti profesionálům větší pravděpodobnost zranění. Silový trénink pomáhá sportovcům zvýšit toleranci a připravenost tkaniv k tomu, aby zvládalo nárazy nebo prudké změny pohybu. Pro tvrdý zápas v MMA je silový trénink naprostý základ. Proto bych všem začátečníkům doporučil svěřit se do rukou zkušených trenérů. Skvěle se o své svěřence starají třeba kluci z TopAtlet, kteří pracují s profíky včetně Davida Dvořáka, ale i s amatéry.“

Jak často za vámu přichází klienti s dnes asi nejrozšířenější civilizační chorobou - bolestí zad?

„V podstatě každý den. Díky znalosti nejrůznějších konceptů jsem se je naučil řešit velmi efektivně, a tak za mnou jezdí lidé z celé České republiky a někteří dokonce až ze zahraničí. Mám obrovskou radost a skvělý pocit, když vidím, že po mém zásahu cítí takřka okamžitou úlevu, a věřím že oni to mají stejně. Klienty učím různé cviky v rámci kompenzačního cvičení, které jsou jednoduché, rychlé a překvapivě efektivní. Vždycky tu ale musí být vůle. Lidé musí sami chtít a přijmout pohyb jako součást života, ne jako nějaký trest.“

Dnes už bolí záda skutečně snad úplně každého. Čím to podle vás je?

„Důvodů, proč záda můžou bolet je mnoho, a proto tento problém řeší v dnešní době opravdu téměř každý. Současná doba přispívá k lenosti, vždyť dneska vám kurýr přiveze domů snad i cigarety a pivo, když si je objednáte. A dovoz jídla, to už je naprostá samozřejmost. Na vině jsou také sedavá zaměstnání. Kdybychom to brali z širšího hlediska, tak je problém i špatná životospráva a nadmíra stresu. Dnes se každý honí za bohatstvím na úkor svého zdraví a pak si ho za naspořené peníze musí léčit.“

To, že se tedy stresujeme v práci může mít za následek bolavá záda?

„Víceméně ano. Stres je kapitola sama pro sebe. Lidé se stresují, vědí o tom, dokonce o tom mluví, ale účinně to řeší málokdo. Je to takový stádový efekt – všichni si mezi sebou poví, jak jsou ve stresu, ale tím, že to trápí většinu z nás, stává se to standardem. Ve skutečnosti je ale stres problém, a to poměrně velký. Přímo ovlivňuje hormonální rovnováhu v těle, zhoršuje spánek, a nakonec i celkovou kvalitu života. Sekundárně se to samozřejmě projeví i v různých bolestech. Nejčastější to jsou právě bolavá záda. Mně například nedávno diagnostikovali nekvalitní spánek se sníženou kvalitou REM fáze. Kontaktoval jsem Kryštofa Vebera a pomocí dechových cviků před spaním jsem si během několika týdnů několikanásobně zlepšil hodnoty spánku. Takže ono to jde, ale vždycky je důležité, aby lidé opravdu chtěli a byli ochotni to nějakým způsobem řešit.“