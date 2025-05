Pešta: Odveta s Martínkem? Chci ukázat, jak je to ve skutečnosti. Mluví o životě v pralese

Kvůli celkovému vyčerpání organizmu dostal Viktor Pešta zdravotní stopku, přerušil kariéru a odletěl do Jižní Ameriky, aby pomohl při péči o deštné pralesy. Bývalý zápasník UFC v džungli zažil skutečné dobrodružství - o samotě strávil patnáct dní v chatrči, okusil liánu duše Ayahuascu a vystoupal na Machu Picchu. V podcastu Fight! promluvil čtyřiatřicetiletý ranař také o návratu do klece a vytoužené odvetě s Michalem Martínkem.

Prozraďte, jak prožíváte návrat do civilizace?

„Město je prostě něco jiného. Civilizace mi nedělá úplně dobře. (směje se) Musím se adaptovat.“

V džungli jste se tedy našel?

„Nejen v džungli, ale celkově v přírodě. Hned po návratu do Česka jsem jel do rodného Rožmitálu, kde jsem se týden aklimatizoval. Radši jsem chtěl nejprve do malého města v přírodě a až pak do Prahy.“

Než budete vyprávět o dobrodružství v Jižní Americe, pojďme se vrátit k dění, které mu předcházelo. Musel jste přerušit kariéru kvůli zdravotním problémům, které vycházelo z konstantního přetrénování.

„Ano. Vždy před zápasem jsem onemocněl a postupně se to zhoršovalo. Poslední dvě přípravy jsem byl nemocný v podstatě pořád. Řešil jsem to s lékaři, odborníky a nikomu se nedařilo zjistit, co mi je. Na chvíli se mi udělalo lépe, dostával jsem se do formy a přijal zápas s Matheusem Scheffelem. Během přípravy se mi ale nemoc zase vrátila, takže jsem musel odstoupit. Až pak jsem se dostal k doktoru Jiřímu Dostálovi (vedoucí lékař Centra sportovní medicíny), kterému se jako prvnímu podařilo identifikovat příčinu a přijít s nějakým postupem.“

Tím tedy byla „jen“ pauza od tréninku?

„Tak to aspoň říkal. (směje se) Pauza pro tělo, ale i pro mysl. To zdůrazňoval.“