Hořký Brichtův comeback. Měl ho v postoji rozstřílet, jenže... Štummer žádá titulový boj
- Turnaj KSW 121 v Liberci přinesl české výpravě smíšené pocity, když Josef Štummer na body udolal Lukasze Charzewskiho, zatímco Leo Brichta nestačil na Kacpera Formelu.
Štummer se dlouhých patnáct minut úspěšně bránil polským strhům na zem a hned v aréně si hlasitě řekl o prosincový titulový duel se šampionem Patrykem Kaczamarczykem.
Brichta sice ve druhém kole soupeřem otřásl, jenže následně inkasoval taktický takedown a podle trenéra Pavla Bechtolda pak už na nohách působil příliš těžce.
Hořkosladký večer pro české barvy na sobotním turnaji KSW 121 v Liberci. Josef Štummer v extrémně fyzicky náročném mači na body porazil trojku divize Lukasze Charzewskiho.
S průběhem ani výsledkem nebyl domácí bijec nijak zvlášť spokojen. Po boji se ale přesto přihlásil o titulovou šanci. Krátce po něm do klece nastoupil hvězdný Leo Brichta. Velký comeback se však pražskému finišerovi nevydařil.
Vydřené vítězství a nevydařený návrat. Na sobotním turnaji KSW 121 v Liberci startovali dva přední čeští borci, Josef Štummer a Leo Brichta. Libereckému rodákovi se podařilo těsným bodovým výsledkem porazit Lukasze Charzewskiho. Naproti tomu reprezentant pražského Primmat gymu Brichta nezvládl duel s Kacperem Formelou.
Dlouhých a úmorných patnáct minut odolával Štummer tlaku elitního polského zemaře, který se snažil o jeden strh za druhým. Devětadvacetiletý Čech tak neměl moc prostoru ukázat krásný boxing jako v předchozích zápasech.
„Muselo to být hlavně frustrující pro něj, protože to on mě chtěl házet, ale já se mu dobře bránil a vstával. Mě jen mrzí, že jsem ho neukončil knockoutem, jak jsem chtěl,“ povídal Štummer po boji.
O titul v prosinci
Bezprostředně po vyhlášení verdiktu vyburcoval domácí arénu k velikému aplausu, když vyzval šampiona pérové divize Patryka Kaczamarczyka, Ten na síti X pohotově opáčil, že je po červnové výhře na Brichtou připraven porazit dalšího českého bojovníka a doplnil, že chce, aby se duel odehrál v prosinci.
Takové načasování je pro Štummera ideální. „Cítím se skvěle. Soupeř mi nic neudělal. Jen jsem si o něj narazil loket, takže klidně můžu startovat znovu ještě letos,“ přitakal.
Úspěšně navázat na Štummerovo výhru se hvězdnému Brichtovi nepodařilo. V prvním kole pracoval skvěle z delší vzdálenosti, trefoval tvrdé kopy i boxerské kombinace. V druhé pětiminutovce Formelou dokonce otřásl levým hákem.
Když ale vyrazil vpřed, aby soka knockoutoval, Polák se rychle ponořil pro strh na zem. Ten se mu podařil snáz, než by sám čekal a proto změnil taktiku. Brichtovi nakonec ve wrestlingu a v pozičním boji na zemi úplně dominoval.
Brichtu zlomil ve druhém kole
„Jsem z toho trochu hořkej. Čekali jsme, že se bude Formela snažit Lea dostat pod sebe a ten ho v postoji rozstřílí. Byl jsem překvapený z toho, jak nevycházela obrana proti strhům. Nevím, co víc říct. Něco tam dneska nefungovalo,“ zhodnotil výkon svého svěřence kouč Pavel Bechtold.
„Zlomilo se to ve druhém kole. Už neměl ten dobrý pohyb, byl těžký na nohách, nepracoval, jak měl,“ dodal.
Byť Brichta odcházel z klece nešťastný, Bechtold vylučuje, že by prohra jeho svěřence zlomila. „V pondělí už bude na tréninku a věřím, že se bude chtít rychle vrátit,“ řekl rozhodně trenér.