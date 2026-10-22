Kincl: Přišel jsem o celou výplatu. Hambáčův tým se ani nezkusil domluvit nebo omluvit
Měl to být jeden z nejlepších zápasů roku. Po skandálu na pátečním vážení a následném zrušení hlavního taháku Oktagonu 95 v Karlových Varech se z utkání Patrika Kincla proti Dominiku Humburgerovi stává jeden z historických hitů české scény MMA. Podle sedmatřicetiletého ex-šampiona se přitom zápas mohl skutečně odehrát už v sobotu v lázeňské metropoli, jak bylo původně zamýšleno. „Nikdo z Dominikova týmu se mi nepřišel omluvit a ani se nesnažil vyjednávat,“ prozrazuje Kincl v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.
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Měl jste předem nějaké informace, že by snad Dominik Humburger neměl navážit?
„Vůbec ne. Nic takového se ke mně nedostalo. Popravdě jsem to nezjistil ani ve chvíli, kdy si Dominik stoupl na váhu. Během pohledu tváří v tvář jsem tedy ještě neměl tušení, co se stalo. Až chvíli potom jsem slyšel moderátora Bryana Laceyho položit Dominikovi otázku, kde nastala při shazování chyba.“
Byl jste v šoku? Popíšete, co se vám honilo hlavou?
„Byl to celý koktejl emocí. Zaskočilo mě to a, jak jsem byl taky vysazovaný, odvodněný, tak se ve mně probudil vztek. Zpětně bych to asi pojal maličko jinak, ale v tu chvíli jsem ze sebe dostal naprosto upřímnou reakci.“
Propadnul bych se do země
Humburger hned na úvod vysvětlení řekl, že u něj je hubnutí „pokus omyl“. Vy jste jeho neprofesionalitu kritizoval již dříve. Byl tento jeho výrok tím, co vás naštvalo nejvíce?
„Nevím, jestli nejvíce. Ale ano, názorně ukázal absolutně neprofesionální přístup, což mě vytočilo. Jak někdo takový může mít hlavní zápas v takto prestižní organizaci?“
Vy jste pohrozil, že pokud váhu nesplní na druhý pokus, odstoupíte. Soupeř odpověděl:„Jestli ti vadí jako bývalému šampiónovi jedno kilo, tak zápas nebude.“ Přispělo to k finálnímu rozhodnutí utkání zrušit?
„Jednoznačně! Jde o jeho postoj! Ten má být přeci v situaci, kdy udělám takovou botu, úplně jiný. Kdybych já neudělal váhu, což se mi nikdy v kariéře nestalo, propadnu se do země, sklopím uši, začnu to nějak řešit, ukážu soupeři pokoru a přijmu plnou zodpovědnost. On tam rozhazoval ramena. Jedna celá čtyři kilogramu je fakt ranec! Taková suma značí, že bojovník šidil dva týdny diety. Krátce po vážení mi přišlo video, jak si Dominik tři čtyři týdny před zápasem dává koláče a ještě vtipkuje, že až se vypne kamera, dá si i dortík. Já si nedovolím porušit striktní dietu, ale on ji má na salámu. Ohromně mě navíc naštvalo právě to, že se pokusil odpovědnost hodit na mě. Prý jsem býval šampion a jedno kilo mi nemá vadit. Ukázal, že mu vůbec nedochází, jak velkou chybu udělal.“
Po porážce z roku 2015 s Albertem Duraevem, který tehdy nesplnil váhu o tři kila, jste se zařekl, že už nikdy nenastoupíte proti soupeři v případě nesplnění limitu. Zmínil jste ale zároveň Dominikův přístup. Kdyby se omluvil a ukázal větší pokoru, zápas byste nakonec vzal?
„Pravděpodobně ano. Sice mám stanovené nějaké zásady…V případě Dominika mě ale opravdu nejvíc vadil jeho přístup. Já udělal všechno dobře. On se na to vykašlal a v zápase by měl akorát výhodu. Navíc, kdyby byl býval vyhrál, na převážení by se zapomnělo a nebyly by vyvozeny žádné důsledky. A přesto si myslím, že kdyby Dominik a jeho tým zvolili maličko jiný přístup, zápas se mohl odehrát.“
Měli to na salámu
Pokusil se Humburgerův tým o nějakou domluvu?
„S tou za mnou nikdo nepřišel. Měl jsem nárok na dvacet procent z jeho výplaty. Mimo to ale většinou probíhá také jednání, při kterém se dohodne, kolik kilo může hříšník přibrat do druhého dne. Mathmaker Oktagonu mi ale řekl, že nic takového není ve hře. Byli jsme na jednom společném hotelu a nikdo z Dominikova týmu se mi nepřišel omluvit a ani se nesnažil vyjednávat. Tím akorát znovu potvrdili, že celou situaci mají na salámu.“
Popište, prosím, jak jste prožíval rozhodování, zda zápas zrušit? Trenéři s vámi situaci probrali, ale finální rozhodnutí nechali na vás.
„Bylo to hrozně těžké, šílené. Teď pár dní po turnaji je to ještě horší, než jsem si myslel. Nedovedl jsem si představit, že mě to bude v budoucnu tolik užírat. Člověk trénuje, ubírá si čas z osobního života, čas s rodinou a těší se chvíli, kdy projde uličkou ke kleci v plné aréně, vstoupí do klece a vše tam vypustí. Nenašel jsem v životě nic jiného, co by mě k tomuto přiblížilo. Řešil jsem, že o tohle vše přijdu. Jsem mimo jiné přesvědčený, že podle toho, jak Dominik na váze vypadal, by nezvládl držet tempo ve druhém a třetím kole. Zřejmě by mě čekal lehký zápas. Na druhou stranu to pro mě není lákadlo. Vždy jsem hledal těžké výzvy. A porazit nějakou raněnou laňku by mě tolik netěšilo. Pokaždé chci protivníka porazit v jeho nejlepší formě.“
Já tratil nejvíc
Šéf Oktagonu Ondřej Novotný na tiskové konferenci řekl, že pokud soupeř převáží méně, než jedno kilo, zápas můžete zrušit, ale nastanou pro vás penalizace. Jak výrazné jsou?
„Přišel jsem o všechno, o celou výplatu. Nevím, jak zrušení utkání zasáhlo Oktagon. Co se však jednotlivců týče, já tratil nejvíc. Přišel jsem o peníze, s nimiž jsem počítal, o možnost prodrat se výš ve světovém žebříčku, upevnit si pozici na špičce střední divize Oktagonu a do toho jsem si ještě u spousty fanoušků pošramotil jméno.“
Vy jste splnil váhu, a přesto odejdete úplně bez výplaty?
„Jasně. Budu ale řešit nějakou kompenzaci a doufám, že se tomu Oktagon postaví správně. Nástupní plat nicméně nedostanu. Zároveň jsem si už v minulosti řekl, že peníze musí být jen boční motivace, proč sport dělám.“
Novotný na tiskové konferenci také odhalil, že jste se ještě v pátek dohodli, že váš zápas s Humburgerem v následujících měsících proběhne. Jak těžké bylo za takto vypjatých emocí vyjednávat?
„Přiznávám, že se mnou emoce dost cloumaly a nebyl jsem proto úplně připravený na pořádné vyjednávání. Věděl jsem jen, že se nabízí dvě cesty. Buď potrestat Dominika úplně a říct mu, že už si se mnou zápas nezaslouží, nebo vzít všechnu tu novou energii, propsat ji do tréninku a podat v kleci výchovný výkon. Předtím jsem bral zápas s Dominikem jako další čistě sportovní mač, teď už je to ale dost osobní.“
Nabízí se dva možné turnaje. Oktagon 100 v pražské O2 areně na konci prosince, nebo Oktagon 102 v Liberci o měsíc později.
„Upřímně je mi asi jedno, kde zápas proběhne.“