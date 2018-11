Italská rebelka. Alfa Romeo Giulia QV jezdí naprosto neskutečně

Quadrifoglio znamená italsky čtyřlístek a alfa toto pojmenování používá pro sportovnější verze modelů. Čtyřlístku se dočkala i Giulia, jinak zástupce italské automobilky ve střední třídě. A transformaci ve sportovní rebelku vzali u alfy hodně vážně - verzi QV vybavili přeplňovaným šestiválcem, na jehož vývoji se podílelo Ferrari. Pak se není co divit, že motor poskytuje úžasný výkon 375 kW. Na stovku se Giulia QV dostane za úchvatných 3,9 s a jede až 307 km/h… Masakr!

Občas se ale stane, že cestou z tabulek technických údajů na asfalt tahle čísla vyblednou. Auto zkrátka jede rychle, zvláštní zážitek to však není. První kilometry v Alfě Romeo Giulia QV naznačují podobné vystřízlivění - vůz je v normálním režimu nastavení nečekaně komfortní, motor se v nižších otáčkách projevuje docela nenápadně, osmistupňový automat řadí hladce a prakticky neznatelně.

Jenže pak přepnete do nejostřejšího režimu race a Giulia QV ukáže, zač je toho čtyřlístek. Šestiválec letí neskutečně rychle do otáček, dynamika je v tu chvíli jak z jiného světa. Nad šesti tisíci přeřadíte pádlem pod volantem na vyšší rychlost a upalujete dál.

Že jde o nejvýkonnějšího zástupce řady, Giulia QV nijak zvlášť výrazně na odiv nedává • Foto Petr Homolka

Giulia QV je tak šíleně rychlá, že v běžném provozu vlastně nenajde uplatnění. Úplně nejlíp totiž funguje na samé hraně, nebo až kousek za ní. To už se však často pohybujete v rychlostech, které jsou od těch povolených strašně daleko. Proto jsme vzali alfičku do Mostu a bezpečí závodního okruhu. A tady byla doma! Na rovinkách pokaždé bleskově vystřelila, až nám přišlo, že to vlastně rovinka ani nebyla. Najednou se mostecký autodrom skládal jenom ze samých zatáček, jak rychle jsme se mezi nimi pohybovali.

V oblouku vůz předváděl nejdřív nečekanou lehkost, s níž mířil k apexu, a na výjezdu pak parádní hravost. Jako správná zadokolka se nenechal dvakrát přemlouvat, aby šel pod plynem hezky do smyku. Spíš jsme si museli dávat hodně pozor, abychom každou zatáčku nezakončili větším či menším driftem. Zadek se naštěstí nikdy zničehonic neurve, přetáčivý smyk přichází postupně a plynule. Stačí jen ubrat plyn a lehké kontra volantem - řízení je naštěstí velmi přímé, skoro jako u závodního auta. Nemusíte tak ručkovat ze strany na stranu, jen mírné pootočení přední kola dostatečně vychýlí. Zpětná vazba ve volantu by mohla být větší, abyste věděli, co se tam vepředu s pneumatikami děje. Giulia QV se ale stejně řídí spíš zadkem, takže to ve výsledku až tak nevadí.

Alfa Romeo Giulia QV je nádherný kus italského auta, které navíc předvádí neskutečné výkony. Navíc trochu starosvětské, mírně neurvalé. Žádné zvláštní schopnosti po řidiči vyloženě nevyžaduje, alespoň základní zkušenosti se silnými zadokolkami se však hodí. To nejlepší totiž předvádí v rychlostech, kdy už chyba znamená průšvih. A velmi doporučíme „to nejlepší“ zkoušet někde v bezpečí, nejlíp na okruhu nebo třeba letišti. V opačném případě byste mohli o investici ve výši 2 159 500 Kč hodně rychle přijít.