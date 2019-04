Prvotřídní japonská krása. Lexus RX 450h je takřka perfektní vůz | iSport.cz

Víte, že Lexus RX je spoluzakladatelem kategorie moderních SUV? Já tedy musím přiznat, že když v roce 1997 přišel na trh, nešlo o stroj, který bych si potřeboval prohlížet stále dokola a dokola. Vážně to nebylo moc pěkné auto. Od pohledu působilo těžkopádně, obyčejně a dost nehezky.

Jenže tohle SUV ušlo dost dlouhou cestu a teď je pravým opakem. Design má jako bojové letouny používající technologii stealth a už na první pohled působí mrštně a sporotvně. Což také plní. Kdo mu může vzhledově konkurovat? Snad jen Lamborghini Urus, a to už je pořádná mašinka.

Navenek jako první zaujme maska. Je jedním slovem obrovská a při představě, že vůz nemá na přídi "espézetku", je tak trochu jako brána do pekel. I proto, že námi testovaný vůz byl černý. Jenže logo Lexusu spojené s modrou barvou jasně ukazuje, že opak je pravdou. Máte co dočinění s hybridem.

Interiér vozu je luxusní, praktický a působivý • Foto iSport.cz

Přední část pokračuje táhlými světlomety, které se pomalu ztrácí v kapotě. Hlavní designer Gene Ikeda se opravdu vyřádil a rozhodně zaslouží pochvalu. Vůz je také hodně bezpečný, v testu EuroNCAP dosáhl pětihvězdičkového hodnocení. Program Lexus Safety System + obsahuje přednárazový bezpečnostní systém, dynamický radarový tempomat, asistenci pro udržení jízdy v jízdním pruhu, automatické ovládání dálkových světel a asistenci rozpoznávání dopravních značek.

Vnitřek Lexusu vypadá od pohledu skutečně honosně, ale pozor, než se vrhnete za volant tak raději opatrně. Palubní deska je vytyčená, což ji sice dodává na eleganci a netradičnosti, ale párkrát do ni pravděpodobně vrazíte kolenem.

Jakmile se usadíte nebudete si hned připadat ve voze, který má na papíře takhle velké proporce. V čem je problém? Tedy - problém. Tohle rozhodně není to pravé slovo, tohle SUV od Lexusu je zkrátka dělané tak, aby se v něm řidič cítil pohodlně. Celý vnitřek vás doslova obejme. Kdo nefandní vzdušnosti a otevřenosti a palec nahoru dává spíš útulným prostorám, bude tady spokojený.

Řada RX dál zůstává příjemně tradiční a ovládání vozu není zbytečně moderní a přetechnizované. Všemu vévodí klasické hodiny s ručičkami. Na nic není třeba si zdlouhavě zvykat. Sednete si, připoutáte se a je hotovo. Můžeme vyrazit!

Kdo nemá základní výbavu dostane v modelu RX dvanáctipalcovou obrazovku. Není ovládaná dotykem, ale netradičním prvkem, který je nazýván Remote Touch. A to byl asi jediný bod, se kterým jsem nebyl úplně spokojen.

Na prvek zvaný Remote Touch si musíte zvyknout • Foto iSport.cz

Při seznámení s ním jsem se nicméně musel usmívat. Jde o krásnou věcičku a svým způsobem hodně zábavnou. Při přejíždění terčíkem po mapě zaplesá především srdce milovníka počítačových her, nicméně praktické moc není. Když s ovladačem potřebujete manipulovat v průběhu jízdy není to zrovna ideální, soustředěnost na jízdu by měla být ze strany řidiče vyšší.

Jakmile tedy nastartujete tříapůllitrový (do modelu RX už se nafta nedává šestnáct let) spalovací motor vylepšený o dva elektromotory, stává se z vás spokojený řidič. Po Lexusu nesahají milovníci syrového hluku a našlapaných osmiválců. Pořizují si ho ti, co rádi cestují pohodlně.

Tohle splňuje. Ve voze je až neskutečné ticho, a to i v hodně vysokých rychlostech. Doplňuje ho maximálně zvuk z prémiové audio sestavy Mark Levinson s patnácti reproduktory.

Pokud si nejste jisti volbou pohonné jednotky s hybridem vedle nesáhnete. Celkový výkon 230 kW je následně v kombinaci s nabízenými jízdními vlastnostmi a spotřebou vynikající.

Auto je navíc s 2,2 tunami docela těžké, ale to stále není problém. Za 5 litrů jezdit nebudete, ale kombinovaně to zvládnete zhruba o dva litry výše a navíc se nebudete nudit. Akcelerace tohoto SUV je brilantní a když na dálnici sešlpánete plyn až na podlahu bude to chvíli trvat, než vozu začne docházet síla.

A tady pak znovu přichází to klíčové. Klid. Ticho. Pohoda a luxus. Ačkoliv hybrid nepovažuje dálnici za domovský povrch, jízdu s ním si tam užijete. Japonská automobilka navíc patří ve vývoji těchto vozů mezi průkopníky a je na ni spoleh.

Když tedy na RX 450h ukážete a rozhodnete si tak připlatit, spokojenost bude něčím, co vás nemine.