Změna je život. Sázka na módní vlnu se Peugeotu s modelem 3008 vyplatila | iSport.cz

Dnešní trend v automobilovém průmyslu je jasný a velmi zřetelný i na našich silnicích. Zákazníci totiž mnohdy až slepě touží po vozech s vyšší světlostí, které řadíme mezi crossovery či přímo do segmentu sportovně-užitkových aut neboli SUV.

Francouzský Peugeot v tomto ohledu patří mezi nejaktivnější a nejúspěšnější výrobce. Vedle bestselleru v podobě malého modelu 2008 totiž nabízí i další dva větší bratříčky. Hlavní pozornost si tentokrát zaslouží ten středně velký s přídomkem 3008.

Jeho design se neokoukal ani téměř tři roky po premiéře. Mohou za to především ostré a komplikované linie, které stárnou pomaleji. Pozornost si zaslouží i nekonvenční interiér s důrazem na dotykové ovládání. To často nebývá zrovna nejpraktičtější, proto Peugeot 3008 dostal také několik tlačítek pro rychlý přístup do jednotlivých podložek palubního systému.

Roli pohonu 4x4 částečně přebírá systém Grip Control upravující například elektronickou stabilizaci a odezvu motoru • Foto Ondřej Lilling

Dalším tahákem je volant s malým průměrem, za nímž se krčí vyvýšená kaplička s tachometrem a otáčkoměrem pohybujícím se proti směru hodinových ručiček. Přístroje jsou samozřejmě virtuální, takže si jednotlivá schémata může měnit dle libosti. Pod kapotou vyššího auta se většinou jako nejlepší volba jeví diesel. A ani tento případ není výjimkou. Vznětový dvoulitr se 130 kilowatty a 400 newtonmetry totiž i díky dobře poskládanému osmistupňovému automatu srdnatě zabírá již od nízkých otáček. Proto je ve výsledku jen o málo pomalejší než benzinová šestnáctistovka s výkonem o chlup vyšším. Velmi mírný hendikep pak naftový čtyřválec vyrovnává mnohem příjemnější spotřebou. Hodnoty okolo sedmi litrů na 100 km rozhodně nejsou z říše snů, kdežto s benzinem byste jezdili zhruba za 8,5 l.

Přitom lehkou zábavu za volantem dokáže i úspornější provedení. I díky věnci s malým průměrem, díky němuž si v 3008 připadáte jako ve velké motokáře, jež zatáčí doslova na povel. Ve výsledku tak příliš nezamrzí ani absence pohonu všech kol. Peugeot je totiž hlavně stylovka, s níž do těžšího terénu nikdo nevyrazí.