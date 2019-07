S Evoquem na místo, kde řádil samotný Bond! Čím nový Range Rover vyniká? | iSport.cz

Model Evoque je na trhu od roku 2011 a jeho popularita je enormní. Za všechno mluví více než 700 tisíc prodaných vozů po celém světě a množství ocenění za design. Ty možná přijdou i v tomto případě, v závěru roku 2018 představený model se totiž hodně povedl.

Už navenek připomíná luxusní model Velar, a to hlavně podobnými světlomety vepředu a vzadu, a také mřížkou chladiče. Novinkou jsou vyjížděcí kliky, které při rozjezdu samy zajedou do karosérie. Někomu připadají laciné, mně naopak efektní a zábavné.

Při vstupu do vozu pozor na hlavu, nemusíte mít zrovna dva metry, abyste se bouchli do hlavy. Po usednutí pak už stačí zavřít dveře a ocitnete se v moderním perfektně izolovaném prostoru.

Změny oproti předchozí generaci? Je jich dost a znovu máte pocit, že jste ve Velaru. Desetipalcový dotykový displej infotainmentu je doplněn o současnou chloubu značky - přidružený multifunkční displej, pomocí kterého se staráte o sedačky, klimatizaci či nastavení podvozku. Ovládá se snadno a vypadá hodně luxusně. Podporuje například Android Auto či Apple CarPlay.

Přístrojová deska je výrazně modernější, Evoque dostal také nový volant • Foto Martin Tomaides (Sport)

Okolo vás zmizelo také velké množství plastů, vůz dostal nový volant potažený alcantarou, místo vyjížděcího kolečka přichází opět ke slovu řadící páka a analogové displeje nahradil digitál... Vše je přehledné a pohodlné, až časem začnete postrádat maličkosti, jako například úchyty nad hlavou řidiče či spolujezdce. Musely ustoupit pohodlí a pocitu útulnosti. Auto je prostě hi-tech, a to všude kolem vás. Parádní bylo také panoramatické střešní okno s funkcí Auto Blind, které navýšilo celkovou cenu o 39 tisíc korun.

Nová verze kapesního Range Roveru vylepšila prostor pro sedící vzadu, a to díky prodloužení rozvoru o 21 milimetrů. Je to málo, ale je to cítit. Na zadních sedadlech se tak cítíte dobře i na dlouhých cestách. Zavazadlový prostor není obří, ale plní to, co má. Kdo chce Evoque, nepořizuje si přece žádnou dodávku.

Specialitou uvnitř vozu pro mě byl systém Clear Sight Rear View. Jde o kameru umístěnou v anténě, která vám při aktivování přenese obraz přímo do zpětného zrcátka. Technologická parádička pro každého, komu malé zadní okénko připomíná výhled z tanku.

Jízdní vlastnosti má dvoulitrový diesel s výkonem 180 koňských sil a náhonem na všechna čtyři kola velmi dobré. Jako první vás určitě zaujme nulová hlučnost. Pro cestu do 630 kilometrů vzdáleného Söldenu to byl dost příjemný faktor.

Evoque tak měl dost hodin na to, aby mohl ukázat, že není jen SUV do města. kde si díky své velikosti celkem hoví. Hlavně na německých dálnicích pak předvedl sílu a ochotu nehlučně plout po hladkém asfaltu rychlostí dost přesahující českých 130 kilometrů za hodinu. Neprotestoval, spíš si to užíval a ani se příliš nekrmil.

Řízení bylo hladké a o dost příjemnější, než u předchůdce, v zatáčkách se vůz zbytečně nekroutil a nenahybal a poctivě využíval naducaná jedenadvacetipalcová kola.

Jet za něco přes osm litrů s plynem takřka na podlaze nebylo ničím nemožným. To potěší a díky hmotnosti dosahující na 1900 kilogramů i příjemně překvapí. V klidu se tak můžete nahánět s korporátními kombíky, kterých je v Německu plno a zvolnit až když se vám zachce.

Co už tihle kancelářští služebníci nedokáží, je cesta terénem. Evoque má světlou výšku 212 milimetrů, takže polní či lesní cesty s ním zdoláte bez mrknutí oka. Žádné strachy, tady podvozkem jen tak nezavadíte, což jsem si v Ötztálském údolí pak jenom potvrdil.

Z restaurace Ice Q je výhled na celý Sölden. Najdete schovaný Land Rover Defender? • Foto Martin Tomaides (Sport)

Tenhle nový Evoque si i díky délce 4,3 metru a výšce 1,6 metru plní to, co já od SUV čekám. Tedy to, že bude sloužit ve městě i mimo zpevněný povrch. Ne, že bude nevkusně velké, nemotorné a mimo asfalt nepoužitelné.

Že Range Rover podobné vozy dělá už dlouhé roky ví také James Bond, který v hollywoodském trháku Spectre v roce 2015 naháněl zloduchy v autech této značky v nadmořské výšce tři tisíce metrů.

Na špičce hory Gaislachkogel totiž po legendárním britském agentovi zůstala expozice 007 Elements, které je umístěna přímo ve skále vedle jedinečné prosklené restaurace s názvem IceQ. O tom, jestli je lepší tamní gurmánský zážitek, nebo dechberoucí výhled, musíte rozhodnout sami.

Ideální ale bude prohlédnout si předtím bondovskou výstavku. Futuristická budova se zaměřuje na sedm filmových elementů, a kdo není v obraze, tomu pomůže průvodce. Zbytek si musíte vychutnat sami, a to včetně originálních aspektů i replik zbraní či předmětů nejen ze snímku Spectre.

Na výstavě 007 Elements si můžete prohlédnout fragmenty z bondovky Spectre • Foto Martin Tomaides (Sport)

Při malé venkovní procházce v řídkém vzduchu pak na jedné ze skal narazíte i na filmový Defender. Tenhle terénní vládce tam sleduje z majestátní výšky celé údolí a kdyby chtěl, ze sevření ostrých kamenů se dostane.

Však s ním i samotný 007 měl pěkně těžkou práci.