Nejprodávanější roadster historie slaví 30. narozeniny! Co nabízí limitka? | iSport.cz

Mazda MX-5 vznikla v hlavách japonských inženýrů, kteří toužili po malém a dostupném roadsteru, který by navázal na britský Lotus Elan. To se jim nejenom podařilo, své původní představy dokonce překonali. Od roku 1989 se totiž po celém světě prodalo přes milion exemplářů, což MX-5 dokonce dostalo do Guinnessovy knihy rekordů.

Každou ukončenou desetiletku si v Mazdě připomínali speciální edicí, nejinak je tomu při příležitostí oslav 30. výročí od začátku výroby. Třítisícová edice se oblékla do nepřehlédnutelného oranžového laku Racing Orange a dostala také několik technických vylepšení. Už v základu můžete počítat s tužšími tlumiči Bilstein, předními brzdovými třmeny Brembo a zadními Nissin a také lehkými kovanými disky Ray o velikosti 17 palců.

Výroční „limitka“ se váže výhradně k atmosférickému dvoulitrovému čtyřválci, který pro letošní rok prošel omlazovací kúrou. Jejím hlavním poznávacím znakem je zvýšení výkonu ze 160 na 184 koní. Na první pohled není ani vyšší hodnota bůhvíjak omračující. Japonský roadster ovšem váží necelých jedenáct metráků, takže má v běžném životě síly na rozdávání.

Kované ráfky Ray jsou výsadou série 30th Anniversary • Foto David Rajdl

Těžiště zábavy se u Mazdy MX-5 navíc nikdy neskrývalo v pokořování rychlostních rekordů, ale v mrštnosti a radosti z řízení i v uvolněném tempu. Přesto přepracovaný motor funguje ještě lépe než dosud. A o hodně jinak, než jak jsme dnes zvyklí. Bryskně totiž reaguje na sešlápnutí plynového pedálu a lineárně servíruje výkon spolu s rostoucími otáčkami. To moderní turbomotory zkrátka neumějí, protože mají jiný charakter.

Malá mazda se nejlépe cítí na okreskách s kvalitním asfaltem, kde ani nemusíte porušovat zákony. Série zatáček s vytočeným motorem vám totiž vykouzlí úsměv na tváři bez ohledu na tempo. Na zakroucených alpských cestách se pak zamilujete do způsobu, jakým MX-5 v utáhlých obloucích na jedničku či dvojku dokáže rozverně pohodit zadkem, aniž by vás vyděsila k smrti. To je totiž ta pravá radost z řízení, na kterou má tato legenda recept už 30 let.